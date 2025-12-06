Elon Musk, dispuesto a ampliar su prole: "Quiero una legión romana entera"

Si diesen premios a la natalidad, Elon Musk iría camino de optar al primer puesto. Ya es padre natural de al menos treces hijo y ahora ha confesado que no descarta ampliar la familia, pero esta vez a través de la adopción. Eso sí, admite que no sabe de dónde sacará tiempo para la crianza, ni siquiera lo tiene para disfrutar de su vasta prole.

Italy Politics ASSOCIATED PRESS Agencia AP

El magnate de Tesla, de 54 años, tuvo a sus cinco primeros retoños con su primera esposa, Justine, y tres con la cantante Grimes. Los cuatro siguientes nacieron de su relación con la ejecutiva de Neuralink, Shivon Zillis . Otra mujer, la influencer conservadora Ashley St. Clair, le reclamó la paternidad de un bebé nacido en 2024, aunque este nunca la ha aceptado públicamente.

Le inquieta la falta de relevo generacional

Musk, que tiene su sede en Texas, ha expresado abiertamente sus preocupaciones sobre la disminución de la población durante años, llegando incluso a ofrecer públicamente su ADN a mujeres prominentes como Taylor Swift.

Pero en una nueva aparición en el podcast "WTF Is" presentado por Nikhil Kamath , Musk admitió que también está abierto a expandir su familia a través de la adopción. "No se opone", fue exactamente lo que respondió cuando se le preguntó durante la entrevista.

Elon Musk durante la entrevista con Nikhil Kamath para el pódcast 'WTF Is' YouTube - Nikhil Kamath

Bromeó con la idea asegurando que ya tiene "un ejército" de niños y añadió: "Estoy tratando de conseguir una legión romana entera". "Tengo algunos mayores que son esencialmente adultos, y luego un montón de niños más pequeños".

El multimillonario, que podría estar camino de convertirse en el primer billonario del mundo gracias a un nuevo paquete salarial de Tesla, confesó que, paradójicamente, tiene dificultades para encontrar tiempo suficiente en su apretada agenda para estar con sus hijos.

"Estoy muy ocupado ahora mismo", dijo, provocando la risa del presentador. "Quiero poder pasar tiempo con mis hijos. Justo antes de venir, estaba con ellos, viéndolos antes de dormir, cosas así".

Musk, distanciado de su hija transgénero Vivian. señaló que sus hijos mayores son todos "muy independientes", particularmente sus hijos, a quienes, según dijo, solo ve "de vez en cuando". "Sólo puedo tener suficientes hijos pequeños como para que sea humanamente posible pasar tiempo con ellos", ironizó.

Elon Musk, acompañado de su hijo X, en el Despacho Oval con Donald Trump ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Reconoció que el arquetipo familiar más tradicional de "un hijo, una madre, un padre" es lo que "funciona para la mayoría de las personas", pero no es el modelo más acorde con su naturaleza.

A pesar de su dificultad para equilibrar trabajo y vida familiar, explicó que su deseo de adoptar surge del temor por el futuro del mundo, señalando que constantemente le "preocupa el declive de la población".

Aparte del bebé de St. Clair, cuya paternidad no ha sido confirmada, y de los hijos reconocidos desde 2002, tuvo uno más, su primogénito, que murió por síndrome de muerte súbita del lactante con solo 10 semanas de edad.

Vivian Jenna Wilson, en la Semana de la Moda de Nueva York Gtres

St. Clair afirmó en una publicación de febrero en X que había dado la bienvenida a un hijo de Musk. "Hace cinco meses, di la bienvenida al mundo a un nuevo bebé. Elon Musk es el padre. No lo había revelado previamente para proteger la privacidad y seguridad de nuestro hijo, pero en los últimos días ha quedado claro que la prensa sensacionalista tiene la intención de hacerlo, sin importar el daño que pueda causar", escribió.

La última revelación de Musk sobre la posibilidad de adopción coincide con la noticia de que podría convertirse en el primer billonario de la historia después de que los accionistas de su empresa aprobaran un innovador paquete salarial de un billón de dólares para el CEO, que ya es la persona más rica del planeta.