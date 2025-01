Por qué el ministro Óscar Puente mastica chicle mientras habla

El ministro de Transportes, Óscar Puente, que un día ordenó a su gabinete recopilar en una lista los insultos recibidos -gañán, cagalindes, bocachanclas, matón político… y así hasta tres páginas- reconocía esta misma semana en una entrevista de televisión sus propios excesos verbales. En un acto de extraña contrición, el político socialista aseguró que todos esos comportamientos que provocaron tales apelativos eran agua pasada.

Oscar Puente y Bolaños en el Congreso. David Jar David Jar Fotógrafos

Pero lo que dejó atónitos tanto a la periodista de Telecinco Ana Terradillos, su entrevistadora, como a los telespectadores y el resto de los tertulianos no fue lo que decía sino cómo hablaba, sin poder dejar de masticar. ¿Se le había quedado algún trozo de croissant entre los dientes? No debía de ser esto, puesto que continuó durante toda la entrevista haciendo que la atención se dirigiese directamente a su boca. No masticaba con disimulo, sino con deleite. Resultó ser un chicle. ¿Nerviosismo? ¿Mal alientos?

No es la primera vez que Óscar Puente habla mientras masca. Tirando de hemeroteca, en 2015 ya fue amonestado por esta costumbre cuando ejercía como alcalde de Valladolid. El PP le afeó el gesto de masticar “continuamente chicle” en los plenos municipales y él lo justificó con sorna en la necesidad de librar a sus compañeros de la mesa de la presidencia de una "inevitable" halitosis. El PP calificó esta actitud de indecorosa. En aquella ocasión, Puente prometió que cambiaría la goma de mascar por pastillas juanolas. Con este recuerdo, ahora queda la duda de si en la entrevista con Ana Terradillos lo que daba vueltas en el interior de su boca, mientras hablaba de Ábalos y dejaba claro que su socio es Sumar, y todo lo demás son alianzas políticas, era un chicle o una pastilla juanola.