Los sábados de Lomana: Gracias, Carmen Cervera, por tanto

¿Desde cuándo la mujer de un presidente de Gobierno es una institución del Estado? ¿Desde cuándo se pueden romper relaciones diplomáticas con una nación como Argentina, que es el país donde más españoles viven? También España es el país con más argentinos. ¿Solo porque Milei, presidente de esa nación (un tipo de aspecto enloquecido) haya tratado de presunta corrupta, conseguidora de fondos de forma espúrea a su querida esposa Begoña?

Todos recordamos cuántas veces se ha insultado a nuestro Rey, que es el jefe del Estado, que es mucho más importante como institución que un presidente de Gobierno y, sin embargo, no se ha movido ni un pelo en su defensa ni se ha organizado un conflicto diplomático. Hay que distinguir la diferencia que hay entre un presidente de Gobierno y un jefe del Estado. Milei es el jefe del Estado argentino y le han insultado llamándole, entre otras cosas, drogadicto. A Sánchez le han gritado con varias consignas. Desde «¡Que te vote Trapote!, o «¡Me gusta la fruta!», hasta la más actual, «Sánchez, la concha de tu madre». Este es el grito que se escucha estos días en Argentina.

Es una lastima todo esto y, sobre todo, desgastar las relaciones con una nación tan querida y vinculada a España, que tanto nos ayudó enviando trigo y carne durante y después de la Guerra Civil para que nuestro pueblo no se muriese de hambre. Sánchez es el gran dictador al que definitivamente no se puede molestar. Ni a él ni a su entorno, al menos sin que haya nefastas consecuencias.

Como todo esto me produce impotencia y frustración, he preferido reconciliarme con el antiguo socialismo escuchando en «El Hormiguero» a Felipe González, primer presidente socialista después de la Transición. Estuvo fantástico, con mucho sentido del humor y mucha retranca hablando de la pésima situación política en la que estamos metidos gracias al señor Sánchez. Escuchándole todavía sentimos más añoranza de lo que es una persona con cultura y sentido de Estado, en comparación a lo que tenemos ahora.

Un acto especialmente emotivo de estas semana ha sido el homenaje por parte de la revista «Harper’s Bazaar» a la baronesa Thyssen en el museo Thyssen Bornemisza. Hubo una cena con personas queridas y cercanas a Carmen Cervera en la se se entregó el premio «Bazaar Women in Art», un galardón instituido para las mujeres involucradas en el mundo del arte.

Nadie mejor que Carmen Cervera para recibir este galardón. Es una mujer que debería ser adorada por todo lo que nos ha dado gracias al museo que ha completado lo que le faltaba al Museo del Prado: impresionismo, expresionismo, pintura americana, puntillistas... Y no solo esto, también hay que tener en cuenta las colecciones que la baronesa ha ido haciendo a nivel particular y que están en Málaga y otras ciudades. Es una mujer que ha seguido la estela de su marido, el barón Thyssen, aumentando y cuidando con enorme dedicación su legado. El director del Museo, Guillermo Solana nos hizo un pequeño recorrido por lo mejor de la colección particular de arte comtemporáneo entre los que pudimos ver esa joya de Gauguin, el «Mata Mua». Mil gracias, Carmen Cervera, por tanto.