Zelenski vive sus horas más delicadas: ¿cómo están sus hijos, Oleksandra y Kyrylo?

Volodimir Zelenski enfrenta uno de sus mayores desafíos desde el inicio de la guerra con Rusia. Está bajo una fuerte presión diplomática y política ante el ultimátum de Donald Trump para aceptar un plan de paz diseñado por Estados Unidos que implicaría concesiones significativas a Rusia.

Zelenski y Vance coinciden en trabajar junto a Europa para lograr una paz "factible" para Ucrania CONTACTO vía Europa Press Europa Press

El mandatario ucraniano ha reconocido que este es uno de los momentos más difíciles de la historia de Ucrania: aceptar el plan podría significar "perder la dignidad" o arriesgarse a perder un socio clave.

La guerra ha transformado su vida

En lo personal, ha pagado un elevado precio en estos tres años de guerra. La guerra no solo ha redibujado las fronteras geopolíticas, también ha transformado sus vidas. El presidente, de 47 años, vive separado de su familia, especialmente de sus hijos, Oleksandra, de 21 años, y Kyrylo, de 12. En febrero de 2022, su esposa, Olena Zelenska, se vio obligada a huir de Kiev con ellos. Desde entonces, su paradero se ha mantenido en secreto y solo han podido reunirse esporádicamente y de casi de manera fugaz.

Mientras Zelenski continúa sus negociaciones, discursos y visitas, la familia permanece alejada por seguridad. En enero de 2023, durante una entrevista con Sky News , el presidente expresó su tristeza: "Es una lástima que solo pueda verlos una vez cada diez días". Por su parte, Olena Zelenska ha hablado con varias publicaciones sobre el «profundo impacto emocional» de la guerra en sus hijos. "Mis hijos extrañan a su padre".

Infancias rotas

Oleksandra, la mayor, ha heredado la sensibilidad artística de sus padres y, desde muy pequeña, cultivó el dibujo y el canto. A los 12 años, apareció en el programa "Laugh the Comedian" junto a su padre. Ahora estudia en la Universidad y continúa forjando su propio camino, lejos de los focos y la guerra.

Kyrylo ilustra cómo la guerra puede destrozar una infancia. Tenía nueve años cuando estalló el conflicto y sus pasiones infantiles giraron repentinamente hacia una fascinación por lo militar. Abandonó el piano y la danza, se alejó de Batman y Spider-Man, y se apasionó por las armas y los soldados, según informó Le Parisien en 2024. "Dice que quiere ser soldado, para gran consternación de su madre, que lamenta esta infancia perdida". La tragedia se repite en el resto de las familias de Ucrania.

Qué enseñar en tiempo de guerra

"Es difícil enseñarles algo a los niños en tiempos de guerra. Lo entienden todo; son adultos", declaró Zelenski en septiembre durante una entrevista con Le Point. Recalcó también que, sobre todo, quiere inculcar a sus hijos el valor de "ser buenas personas". "Lo más importante es la educación que les dan los padres. En la escuela, no deben molestar a los demás, deben respetarlos y respetar sus opiniones".