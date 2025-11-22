Se recrudece la guerra mediática entre Julián Contreras y sus hermanos, Fran y Cayetano

Desde el entorno de Francisco y Cayetano Rivera nos dejan entrever que están dispuestos a llegar hasta donde haga falta si en la serie que su hermano, Julián Contreras, quiere dedicar a la memoria de la madre de los tres, Carmina Ordóñez, se vierten episodios que no se atengan a la verdad o puedan perjudicarles.

Porque Julián está negociando con la productora de los Javis para sacar adelante este proyecto, manteniendo a sus hermanos al margen de todo. Una fuente de dicha productora reconoce que "hemos tenido conversaciones con el señor Contreras, pero todavía no hay algo definitivo".

Principales temores

Fran teme que en esa serie Julián arremeta contra él, en el sentido de que mantenga que no se ocupó de su madre en sus peores momentos. Contreras ha dejado bien claro en alguna entrevista que su hermano mayor no estuvo a la altura de la circunstancias. Una acusación muy grave que Fran no piensa consentir.

Carmina Ordóñez Gtres

Paloma García Pelayo, íntima amiga de Carmina y de sus hijos, no se extraña de esta maniobra porque "no es la primera vez que Julián toma decisiones sin contar con sus hermanos mayores, no es ninguna novedad".

El recrudecimiento del cisma familiar se agudizó cuando Lourdes Montes, esposa de Francisco, manifestó que "con Julián era con el que mejor me llevaba, le quería mucho, y, de pronto, descubrí un Julián que no conocía y me defraudó. Su cariño y su apego no era real, era interesado, y me dolió. Con él había vínculo, no era un hermano que estaba ausente como Kiko. Entonces nos dice que va a ir a la tele. Vi llorar mucho a Fran mientras le ponía como los trapos, cuando le había ayudado mucho, muchísimo".

Lourdes Montes con Julián Contreras y Fran Rivera Televisión

Julián respondió en una entrevista en Lecturas con mucha consistencia: "Francisco ha encontrado en Lourdes la mujer a la que entregarle fidelidad eterna, tener hijos y ser felices toda la vida... Permíteme que lo dude. Lo que sé yo lo sabe todo el mundo. Lourdes no, tiene más de un problema… Nunca se han preocupado por saber qué me paso. Padecí una estafa, caí en una depresión y casi me suicido, pero a Fran y a Lourdes les ha importado una mierda todo eso, viven de cara a la galería. Utilizan mis problemas de dinero para humillarme".

Declaraciones inesperadas

Con Cayetano reconoce que tiene "una relación muy puntual", aunque hace muchísimo tiempo que no se les ve juntos. El contacto es inexistente, por mucho que intente hacer creer lo contrario.

La periodista Beatriz Cortázar ha hablado en varias ocasiones en los últimos días con Julián, y nos adelanta que "está muy disgustado con la entrevista de Lourdes, porque no se la esperaba. Me dice que si él es lo peor entre el matrimonio de su hermano y su mujer. Que nunca ha tenido mal rollo con su cuñada ni nada parecido. Y que está tranquilo, buscándose la vida como puede, reinventándose cada dos por tres, No entiende que ahora venga Lourdes y se meta con él de esta manera, si ya no se llevaba bien con sus hermanos, esto ha agravado aún más la situación. En lo que se refiere a esa serie que dicen que prepara Julián sobre su madre no se nada, lo debe llevar muy en secreto".

Julián Contreras Gtres

Una fuente cercana a los Rivera, y que tuvo un contacto muy estrecho con Carmina Ordóñez, ahonda en este cisma familiar y recuerda que "los tres hermanos llevan años sin hablarse, si su madre estuviera viva no consentiría tanto enfrentamiento, ella siempre lucho por ver a su familia unida. El distanciamiento entre Fran y Julián comenzó cuando el segundo pidió a su hermano que le ayudara a sacar a su madre de sus adicciones, y parece ser que el primero no estuvo a la altura esperada. Con el paso de los años, Julián solicitó dinero a Fran para montar un negocio y creo que no se lo ha devuelto todavía. Yo veo que la reconciliación es imposible, hay mucha mierda detrás que les mantiene tan alejados".

Pablo es un paparazzi que lleva años siguiendo los pasos de los hermanos y que, igualmente, conoció muy de cerca a Carmina. Cree que "Julián, si realmente saca adelante nel proyecto de la serie, tendrá que contar con la colaboración de tres personas muy cercanas a su madre, “El pali”, “El Chuli” y “El cabra”, compañeros de múltiples juergas de Carmiña a lo largo de su vida. Que yo sepa, los tres viven todavía, y quie mejor que ellos para aportar datos de la vida más íntima de la Ordoñez. Lo que pasa es que estos nunca han hablado y no sé si Julianín podrá convencerles para que lo hagan a estas alturas. Carmen fue una vividora, disfrutaba de las fiestas y de los excesos más que nadie. Y si estos tres contaran todo lo que vivieron con ella sería un bombazo".

Pero no queda claro si Julián tiene previsto reflejar en esa futura serie los años más tumultuosos de la existencia materna, o, por lo menos, si los tocará de refilón para no hacer daño a la memoria de su progenitora. Esto es algo que, evidentemente, no le perdonarían sus hermanos.