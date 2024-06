La razón por la que Miley Cyrus no sabe si quiere ser madre

En una entrevista reciente con W Magazine, la cantante y actriz Miley Cyrus compartió abiertamente sus dudas sobre la maternidad. "Tengo 31 años y todavía no sé si quiero tener hijos o no", admitió la cantante, que comparó su relación con sus fans con la de una madre, describiéndolos como una parte integral de su vida y una fuente de apoyo constante.

"Siento que mis seguidores son un poco mis hijos de alguna manera", dijo Miley, refiriéndose al vínculo que tiene con ellos desde sus comienzos en Disney Channel. Durante la entrevista, recurrió a nombrar a su madrina y leyenda de la música country, Dolly Parton, quien nunca tuvo hijos, como un hecho que ha influido en su perspectiva sobre la maternidad. "He escuchado decir eso a Dolly también, porque ella no tuvo hijos".

Miley también habló sobre su vida adulta actual, destacando que está disfrutando de esta etapa y que se siente empoderada por ser una mujer. "Me encanta ser adulta. Tengo una regla de no mirar hacia arriba ni hacia abajo a nadie. Solo miro, lo que me permite tener claridad para ver el mundo tal como es y a las personas como realmente son. Me miro a mí misma casi todos los días en el espejo y digo: 'Soy una mujer'", ha dicho la cantante.

Esta no es la primera vez que Cyrus discute públicamente su postura sobre la maternidad. En una entrevista con Elle en 2019, la artista compartió sentimientos similares sobre no sentirse presionada para tener hijos en ese momento de su vida. Explicó que deseaba desafiar las expectativas sociales que dictan que las mujeres deben priorizar la reproducción. "Se espera que mantengamos el planeta poblado. Y cuando eso no es parte de nuestro plan o propósito, hay mucho juicio y enojo, tratan de hacer y cambiar leyes para obligarlo sobre ti, incluso si quedas embarazada en una situación violenta", declaró cuando aún estaba casada con el actor Liam Hemsworth.