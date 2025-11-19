La hija de Encarnita Polo rompe su silencio al fin a través de una emotiva carta

La muerte de Encarnita Polo está aún cubriendo muchas horas en los platós de televisión y huecos destacados en la prensa escrita y digital. Todos lloran su pérdida a los 86 años, especialmente por las circunstancias en la que se ha producido. Después de una vida feliz en Madrid, rodeado de todos sus amigos, puso rumbo a Ávila para estar al lado de su hija, Raquel Waitzman. Su salud no le permitía permanecer sola sin la preocupación de sus seres queridos a que algo pudiese sucederle, además de que el coste de su vida era elevado en la capital.

Se mudó al chalé de su hija, junto al marido y el hijo de esta. Lidiaron con la convivencia hasta que se hizo más complicada, debida al creciente deterioro cognitivo de la cantante de ‘Paco, Paco, Paco’. Fue diagnosticada de un principio de Alzheimer y a pesar de estar bajo los cuidados de personas especializadas en el domicilio, se entendió necesario su ingreso en una residencia de mayores. Aquí ha permanecido desde el pasado mes de mayo, hasta que este lunes fue asesinada por otro residente en el área de demencia. Aún la policía investiga lo sucedido, mientras la familia guardaba silencio. Hasta ahora. Su hija ya ha hablado.

Raquel le dedica unas preciosas palabras a su madre

Fue la propia hija la encargada de dar a conocer la trágica muerte de su madre este lunes 17 de noviembre. Dormía en su habitación cuando otro residente se coló y la estranguló. Él llevaba dos días en el centro y no había informes médicos que alertasen de su conducta agresiva o que hiciese pensar que suponía un peligro para él o el resto de internos. De esto nada dijo la hija en su momento, limitándose a informar de su pérdida, pedir respeto en su proceso de duelo y agradecer las muestras de cariño que estaba recibiendo.

Encarnita Polo CRISTINA BEJARANO LA RAZÓN

Después de dos días de silencio, ha decidido volver a pronunciarse, a través de una carta dirigida a los incondicionales de su madre. Raquel Waitzman, a través de su perfil personal de Facebook, ha compartido un escrito en el que quiere agradecer a los fans de Encarnita Polo y también a los medios de comunicación el apoyo que ha recibido y el calor que le han trasmitido en tan duros momentos.

Un “tsunami de personas que han contactado para mostrar su cariño y admiración hacia mi madre”. No le sorprende, pues recuerda los hitos de “la artista pionera y una figura querida por tantas personas. Su música y sus canciones quedarán para el recuerdo de todos, pero su luz se quedará conmigo”. Pero la hija de Encarnita Polo no solo tiene palabras de agradecimiento para fans, también para los trabajadores con los que ha tratado estos días en los que velaba a su madre: “Enorme gratitud también para los empleados del tanatorio Isabela Álvarez por el mimo, el cuidado y la humanidad con la que nos han tratado”, destaca.

Raquel le reserva palabras amables a la prensa, a la vez que anuncia que no volverá a prestarse a ofrecer declaraciones en público al respecto. Y es que tiene que transitar las etapas del duelo y el revuelo mediático le está removiendo el dolor: “Gracias de corazón a los medios y periodistas que han escogido recordar los buenos momentos y dejar de lado todo aquello que no merece seguir ocupando espacio. Quiero pedir respeto y privacidad. No voy a conceder entrevistas, ni haré ningún otro tipo de declaración”, se despedía la hija de Encarnita Polo, que quiere seguir en el discreto segundo plano que ha ocupado toda su vida.