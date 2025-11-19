Blas Cantó da sus primeros pasos tras tres meses sin poder caminar y en silla de ruedas

Blas Cantó está atravesando unos momentos muy delicados de su vida. Desde hace unos meses lidia con las secuelas de un aparatoso accidente doméstico, que le han postrado en una silla de ruedas. Se encontraba haciendo reformas en su hogar, cuando se terminó cortando el tendón de Aquiles, lo que le llevó a iniciar un arduo proceso de recuperación, mientras confiaba en las muletas y la silla como sus fieles escuderos. Le han acompañado estos tres últimos meses, hasta que poco a poco ha comenzado a ilusionarse con la idea de dejarlas atrás en su camino. Y es que por fin está comenzando a dar sus primeros y esperanzadores pasos.

La dura recuperación de Blas Cantó

Su vida dio un giro drástico e inesperado el pasado mes de agosto. Por culpa de un accidente mientras reformaba su casa, terminó de urgencias en el hospital: “Estaba haciendo de manitas en casa y tenía un perfil de esos de pladur en el suelo de la cocina. Pues sin querer lo he pisado, se ha revirado y me ha cortado el tendón de Aquiles”, anunciaba el cantante a sus seguidores de Instagram. “En cuanto pasó, sabía que tenía que ir al hospital porque me tendrían que operar”. No se equivocaba y entró directamente a quirófano.

Era el comienzo de una difícil prueba que la vida le había propuesto y que le ha inmerso a tres meses de lucha. Ya alertaba de la lentitud del proceso de sanación: “Me tomará dos meses poder apoyar, cuatro meses volver a caminar y hasta más de seis meses poder correr. Sé que nada volverá a ser como antes, pero aún con escayola y muletas me volveré a reunir con vosotros”, prometía a sus fans. Pero han sido largas semanas con muletas y silla de ruedas, con altibajos emocionales y mucha frustración. Pero ya comienza a emprender de nuevo camino.

La recuperación es ardua y presenta muchos obstáculos, pero poco a poco está sorteándolos. Así ha logrado dar ya sus primeros pasos, de los cuales presume ante sus fieles en las redes sociales con orgullo. “Sé que no es mucho, pero para mí es un milagro”, anuncia a través de los stories de Instagram el cantante. Lo hace como acompañamiento a un vídeo en el que cede todo el protagonismo a sus pies, que con dificultad dan erráticos pasos, pero que suponen un logro en sí tras la gravedad del accidente. Incluso antes de lo establecido en un primer momento.

Story de Blas Cantó dando sus primeros pasos Instagram

“Esta ha sido y es mi realidad durante ya casi tres meses: no poder caminar, dolor, frustración, caída… La recuperación de Aquiles es muy lenta. Pero he pasado casi tres semanas en mi país favorito del mundo: México”, escribe Blas Cantó en otra publicación, esta vez a modo de carrusel con una docena de fotos que resumen este tiempo. Imágenes que han impactado mucho a sus seguidores, al verle en una silla de ruedas o en momentos en los que trataba de disfrutar de algo de normalidad, siempre pidiendo permiso a su tendón de Aquiles dañado para dar cada paso con determinación.