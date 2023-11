Rocío Osorno decide poner punto final a su relación con Javier Lorenzana: "No ha podido ser"

La reconocida influencer Rocío Osorno, con más de 1,5 millones de seguidores en Instagram, ha decidido poner punto final a su relación con Javier Lorenzana. La noticia fue compartida por la sevillana a través de sus historias en la mencionada red social, donde habitualmente comparte detalles de su vida con sus seguidores.

En un mensaje reflexivo, Rocío expresó: "Siempre he sido muy sincera con todo lo que sucede en mi vida, tanto las cosas buenas como las menos buenas. Supongo que la mayoría ya medio lo sabéis, pero bueno, yo lo aclaro y cuento un poquito. Javi y yo ya no estamos juntos, ha sido una experiencia increíble conocernos estos meses, pero finalmente no ha podido ser".

La influencer, de 35 años, compartió sus reflexiones sobre las relaciones en el proceso de madurez, destacando las responsabilidades y la complejidad de cuadrar hábitos y costumbres con otra persona. "En nuestro proceso de madurez vamos adquiriendo responsabilidades, hábitos y costumbres que son mucho más difíciles de cuadrar con las de otra persona", mencionó.

Osorno enfatizó que las experiencias amorosas, independientemente de su duración, son valiosas y no deben considerarse como fracasos. "El amor es bonito, el amor hay que vivirlo tengamos los años que tengamos y dure el tiempo que dure. No hay que considerarlo un fracaso porque os aseguro que no es así", afirmó.

La empresaria sevillana y el gaditano Javier Lorenzana hicieron pública su relación a principios de octubre, compartiendo una romántica imagen de un beso al atardecer.

Con un mensaje positivo, Rocío cerró sus declaraciones con una frase optimista: "No te preocupes, la vida es un baile suave y tropezar es parte de la coreografía. Seámos felices, eso es lo importante".