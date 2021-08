Saray Montoya, de ‘Supervivientes’, recibe más de diez puñaladas

Gente

Salvaje agresión

Saray Montoya, conocida por ser concursante de ‘Supervivientes’ y participante de ‘Los Gipsy Kings’ ha denunciado a través de sus redes sociales que ha recibido cinco puñaladas de parte de su propia familia, siempre según su versión. La diseñadora asegura que, tras una discusión entre su marido y su cuñado, este y su suegro la han tomado con ella, hasta el punto de agredirla con un arma blanca y provocarle heridas de relativa gravedad, que han necesitado atención hospitalaria.

“Todo ha sido por una pelea entre dos hermanos, mi marido y su hermano. Ellos siempre me han tenido mucha envidia, y yo lo que tengo es de mi trabajo. Me han dado cinco puñaladas en la espalda, cinco en el brazo, dos en las piernas y una en la cabeza” , ha comenzado explicando en su cuenta oficial de Instagram, antes de advertir que habrá consecuencias: “Pero esto no se va a quedar así. Esto no son las costumbres gitanas, los hombres no pegan a las mujeres”.

En las imágenes que ha compartido, de contenido muy explícito y violento, se observa el suelo y las paredes de la casa completamente llenos de sangre, reflejando así la extrema gravedad y salvajismo del ataque del que Saray Montoya ha sido víctima. Después de ser atendida por los servicios médicos, la diseñadora se ha dirigido a todos sus seguidores de Instagram para enviar un mensaje tranquilizador y explicar que ya se encuentra mejor.

Además, acusa a los supuestos agresores de “intento de homicidio” puesto que, según ella, su suegro y su cuñado también apuñalaron a su hija en el pecho, con intención de llegar al corazón y el único objetivo de hacer daño a su marido a través de ellas.

Saray Montoya asegura también que los supuestos agresores están en paradero desconocido y que la Policía está trabajando en su detención por una supuesta agresión no solo a la diseñadora y a su hija, sino también a la madre de la exsuperviviente.