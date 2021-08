Gente

Enfrentamiento

Iker Casillas, ‘en guerra’ con María Patiño: “Un poco más y me vuelvo loco”

Iker Casillas se ha convertido en uno de los personajes más buscados por la crónica social a raíz de su separación de Sara Carbonero. A diferencia de la presentadora, más acostumbrada a la prensa por su condición de periodista, el que fuera portero del Real Madrid no está llevando nada bien la presión mediática que se le ha venido encima, y por lo visto ya ha puesto en manos de la Justicia algunas declaraciones de colaboradores de televisión relativas a él.

Como cada verano, el futbolista ha ido a pasar unos días de descanso a Navalacruz, el pequeño pueblo abulense del que proviene su familia. Pero lo último que esperaba Iker Casillas era que un equipo de ‘Socialité' también se desplazara hasta la localidad de 226 habitantes (según datos del año 2020) para seguir todos y cada uno de sus movimientos.

Sara Carbonero e Iker Casillas con en Navalacruz en 2019

Siendo fiel a sus costumbres, Iker Casillas evitó responder a las preguntas de la reportera fingiendo una afonía, aunque lo peor estaba por llegar. Tras refugiarse en un bar cercano de las cámaras de ‘Socialité', algunos de sus vecinos de Navalacruz comenzaron a increpar al equipo del programa, dificultando seriamente su trabajo. En lugar de intentar calmar los ánimos, el futbolista se mofó de la situación a través de sus redes sociales y empezó a retransmitir en directo en su cuenta de Instagram el bochornoso momento.

Guerra abierta

Como era de esperar, desde ‘Socialité' no tardaron en afear la actitud de Iker Casillas y aseguraron que el futbolista había “perdido los papeles” y que se había “encarado” con parte del equipo, unas palabras que sacaron el lado más sarcástico del futbolista. “¡Un poco más y me vuelvo loco! Saco cuchillos, bazucas, tanques, cazas, misiles... En fin. Feliz fin de semana a todos, incluido a vosotros. Me gusta vuestro programa...”, ironizó el de Móstoles en su cuenta de Twitter.

Un poco más y me vuelvo loco!! Saco cuchillos!! Bazucas!! Tanques!! Cazas!! Misiles!! En fin… #FelizFinDeSemana a todos!! Incluido a vosotros @socialitet5 !! Me gusta vuestro programa… https://t.co/cIGrywYfaM — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 31, 2021

Por su parte, María Patiño no daba crédito a todo lo que estaba pasando y recriminó la actitud del futbolista, a quien pidió, sin éxito, que interviniera en directo para dar explicaciones. Además, la periodista señaló que su comportamiento no le venía muy bien a su reputación, recordando que, por primera vez, Iker Casillas ha desaparecido de la lista de rostros conocidos más queridos por la opinión pública, en parte por las noticias relativas a su divorcio de Sara Carbonero.