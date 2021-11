Isabel Díaz Ayuso comparte en Instagram su estrés antes de salir al ruedo en el “El Hormiguero”

Gente

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudió ayer por primera vez a “El Hormiguero”, el programa conducido por Pablo Motos en Atresmedia. La política del Partido Popular habló de los principales temas de actualidad así como de su faceta más personal.

Isabel Díaz Ayuso, que antes de entrar en el programa compartió con sus seguidores en Instagram su estrés, recibió una calurosa bienvenida al grito de “¡presidenta!”. Antes de comenzar la entrevista, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que es una persona sensible. “Yo soy muy llorica, a ver si vamos a comenzar con la lágrima fácil”, declaraba con una sonrisa. Además, ha confesado que se encuentra en un gran momento. “Estoy viviendo un momento precioso en mi vida”, ha confesado orgullosa del cariño que recibe a diario en la calle.

Isabel Díaz Ayuso, en El Hormiguero FOTO: Isabel Díaz Ayuso Instagram Isabel Díaz Ayuso Instagram

“Esto pasa en todas los partidos políticos cuando llega la época de los congresos. Pienso que lo mejor es pensar cómo salimos de esto, porque somos el partido de la alternativa. Tenemos equipo, muy buenos programas y quiero llevar la ilusión a todos los rincones de la Comunidad”, afirmó.

con respecto a su relación con el alcalde Martínez Almeida, Díaz Ayuso ha señalado que “tenemos mucha química. No vas a encontrar una declaración en la que no nos hayamos apoyado. Formamos un tándem muy bueno y los dos hemos dado nuestra vida por Madrid”.

“Lo que hemos hablado es mantenernos unidos pase lo que pase. Casi todo lo que se lee en la prensa no lo hemos dicho ninguno de los dos, así que pido que la gente escuche lo que decimos en los vídeos. Tengo muy claro que mi vida es la Comunidad de Madrid, mi carrera política empieza y acaba aquí, en Madrid. Mi gestión, lo que estamos haciendo, bajar impuestos, dar sentido común a la política, es lo que me interesa”, ha señalado.

Sobre el presidente Pedro Sánchez, la presidenta regional ha destacado que le ve “muy seguro de sí mismo, encantado de verse, y luego sabes que te mira y te está mintiendo. No estoy especialmente contenta con él porque a partir de cerrar los colegios se desató una relación furibunda con una administración superior. Cuando un presidente permite que los presidentes de comunidades nos peguemos, no puede ser bueno. A mí no me gusta el conflicto, pero no puedo dejar las injusticias de lado para caer mejor”.

Respecto a su faceta personal, Díaz Ayuso ha confesado que ya conocía a las hormigas Trancas y Barrancas. ya que Juan y Damián, que son quienes dan vida a las hormigas, y la presidenta de la Comunidad de Madrid fueron compañeros en la Facultad de Ciencias de la Información.

Además no ha tenido ningún reparo en admitir que alguna vez ha fumado algún cigarrito de la risa. " Lo probé durante la época del instituto, pero tuve tan claro que era un problema que nunca volví a fumar un cigarrito de la risa. Me preocupa que se hable ahora de esto de forma frívola”.