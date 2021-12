La Fábrica (de hacer dinero) de la Tele S. L.

Gente

TV

A punto de estrenarse la segunda parte de la docuserie sobre Rocío Carrasco el próximo lunes, La Fábrica de la Tele afina la maquinaria publicitaria para el estreno. La productora espera repetir el éxito de la primera entrega, en que se convirtió en centro del debate sobre la violencia machista, con 3 millones de espectadores de media en los 9 capítulos y un aumento del 42 por ciento en las llamadas al 016.

La productora fetiche de Paolo Vasile y Mediaset está de enhorabuena. El pasado jueves cerraba la sala Florida Park para celebrar con sus empleados la fiesta de Navidad. Allí Rocío Carrasco y Fidel Albiac se mezclaban con el resto de empleados de la cadena y los jefes de todo, Adrián Madrid y Óscar Cornejo, con los que la hija de Rocío Jurado ha fraguado una buena amistad. La celebración tenía un doble motivo: brindar por las fiestas y festejar el éxito de la productora. A las caras conocidas de la cadena de Fuencarral, Lydia Lozano, David Valdeperas o Belén Esteban se sumaban dos rostros menos conocidos, Adrián Madrid y Oscar Cornejo, para muchos los «niños mimados» de Paolo Vasile. La fiesta no es para menos, La Fábrica cosechó resultados millonarios en un año de crisis como 2020, consolidándose como la productora más rentable de Mediaset.

La sociedad que comandan Madrid, como presidente, y Cornejo, como consejero delegado, se ha convertido en un referente en el sector audiovisual. Fundada en febrero 2006 bajo la denominación Hormigas Blancas Producciones S.L., y reconvertida un año después en su nombre actual, La Fábrica de la Tele, se ha hecho un hueco definitivo como productora de referencia en contenidos de entretenimiento. Dedicada, entre otros, a la «creación, producción, edición, distribución y comercialización de películas, magazines o cualquier otro formato para su difusión en televisión», la productora encabeza rankings de audiencia con formatos como «Sálvame», «Todo Es Mentira», «Sábado Deluxe», «Socialité», o programas puntuales como «La Última Cena».

Además es el creador de uno de los formatos más exitosos de la temporada en la cadena de Fuencarral: «Cantora, la herencia envenenada», la serie de programas que ha batido récords de audiencia con el culebrón de la herencia de «Paquirri» y la guerra por su reparto entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera.

Kiko Rivera, en el programa 'Cantora, la herencia envenenada'. FOTO: Telecinco

Pese a que algunos de sus formatos, como «Sálvame Diario», han mostrado en los últimos tiempos un desgaste en audiencia, no se ha traducido en lo económico. En un año de crisis por el Covid-19 y las consecuencias de la pandemia, la empresa cerró el año con cifras millonarias. Eso sí, aunque el cómputo general ha sido positivo, La Fábrica redujo su beneficio con respecto a los resultados del año anterior. Con un resultado de 4.060.904 millones de euros en 2020 la empresa cerró el ejercicio con una caída de casi 1.6 millones de euros con respecto al balance anterior. La razón principal de la que fue la bajada en el importe neto de la cifra de negocio, que decreció desde los 33.446.251 euros de 2019 hasta los 29.185.124 del último año.

Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, como consecuencia la productora redujo su activo corriente desde 14.6 millones hasta los 11 millones y el patrimonio neto de la empresa que cayó desde los 10.5 millones hasta los 7.8 millones de euros del último año declarado. Pese a que las cifras no son las de otros años, la empresa goza de una salud envidiable. No en vano, mantiene una nota de liquidez alta (92 sobre 100) y un riesgo de impago mínimo, según los datos de rating consultados.

Gastos de personal

Los elevados gastos de la empresa tienen que ver con los gastos de personal (15.473.865 euros) que generan los 244 empleados que tiene la productora. Pese a los números verdes, prefieren ser previsores y guardan una elevada cantidad en aprovisionamientos para futuras contingencias, que en total suman la nada desdeñable cifra de 8.2 millones.

Pese a la caída en los beneficios, los accionistas de la empresa pueden estar contentos. La sociedad está participada por tres empresas que poseen distintos porcentajes en ella y que le permiten a los dos socios mayoritarios (Madrid y Cornejo) mantener el control de la misma. El Consejo de Administración se reparte de la siguiente forma: Peras Producciones Audiovisuales (34,99% del accionariado), propiedad de Adrián Madrid, Manzanas Producciones Audiovisuales, (34,99 por ciento), propiedad de Oscar Cornejo, y Producción y Distribución de Contenidos Audiovisuales Mediterráneo, propiedad de Mediaset España y presidida por Vasile, (30,02 por ciento). Según sus cuentas, la productora repartió el pasado ejercicio entre las tres empresas que la componen, dividendos por valor de 1.2 millones de euros. Según esto, la pareja de productores ingresó cada uno 420.000 euros, dejando en las arcas de Mediaset unos beneficios de 360.000 euros. Un negocio redondo para la cadena de Paolo Vasile que, además de beneficiarse de la audiencia en térmicos de publicidad, genera ingresos con la producción externa de varios de los programas estrella de la cadena.

Oscar Cornejo y Adrián Madrid, dueños de 'La Fábrica de La Tele' FOTO: Jesus Briones GTRES

Como curiosidad cabe reseñar que la empresa tuvo que ajustar las cuentas de 2018, incluyendo en el último ejercicio unos beneficios de 12.800 euros y reajustando su saldo total en el mismo período hasta los 8.590.084 millones de euros. Esta variación, ha hecho que tenga que aplicar cambios en las cuentas ya presentadas de 2019, (ampliando el beneficio hasta los 10.535.710 mill de euros) y en 2020, donde la empresa declaró unos beneficios totales tras la corrección de 7.800.236 euros.

Volumen de deuda

Aunque con estas cifras nadie podía dudar de la solvencia de la productora, hay un capítulo al que seguro los administradores están prestando atención: el volumen de deuda; la empresa dirigida por Adrián Madrid mantiene en el tiempo una alta deuda contraída con «otras entidades de crédito», que aumentó cerca de un 85% en 2020, alcanzando los 6.796.378 euros (3.6 millones en 2019).

Pese a ello, la sociedad puede presumir de solvencia. Como ejemplo baste un dato: La Fábrica declaró tener en caja un efectivo equivalente a los 4.8 millones de euros, una liquidez fuera de toda duda con la que afrontan cualquier imprevisto. Lo cierto es que con los documentales de Rocío Carrasco en su cartera, la Fábrica ha abierto una veta de negocio sin igual. No solo para la cadena, sino también para todos los medios del corazón que repican sus contenidos. «The show must go on», que diría Freddie Mercury.