Antonio David explica cuándo, cómo y porqué se hizo accionista de Mediaset

Tras irrumpir en la Junta de Accionistas de Mediaset y tomar la palabra contra Sálvame, Antonio David Flores ha explicado en su canal de Youtube cómo, cuándo y porqué se hizo accionista de Mediaset: “cinco títulos porque estaban baratitas y mi economía se lo podía permitir”.

Tal y como él mismo ha desvelado hace unas semanas invirtió unos 30 euros para comprar cinco acciones que le permitían tener presencia en la Junta de Accionistas y dirigirse al resto de socios. De este modo, el ex colaborador de Sálvame preparó su golpe de efecto y obtuvo legitimidad para exponer al resto de accionistas su opinión sobre la gestión de la compañía. Antonio David ocultó que había comprado las acciones ya que “lo que se cuenta se acaba filtrando” y mostró a su audiencia su tarjeta de junta de accionista.

Pero quiénes si sabían que Antonio David Flores tenía previsto intervenir ante la junta eran los directivos de Mediaset: “ellos sabían, desde el día 6 de abril, conocían por un escrito por mi parte que yo podría intervenir, bien por streaming o bien personalmente”. Antonio David les hizo llegar un documento con su intervención y “el notario allí presente” tenía los seis o siete folios del discurso, explicó, desmintiendo que se tratase de una intervención sorpresa o que irrumpiese en el acto.

Antonio David Flores reacciona al avance de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' FOTO: La Razón Mediaset

El padre de Rocío Flores explicó que varios miembros del Consejo, como Paolo Vasile, quisieron “poner fin a mi intervención en un par de ocasiones, uno de ellos el Consejero Delegado, Paolo Vasile, y no me han dejado finalizar tal y como tenía previsto, a pesar de que el notario sabía que no había terminado”.

Aunque su intervención no aparece en el vídeo oficial de Mediaset, al realizarse en streaming fue capturada por algunos tuiteros que han volcado extractos en la red convirtiendo a Antonio David en trending topic durante horas. Antonio David agradeció al Consejo de Administración “haberme permitido hablar un poco más de lo estipulado, que son cinco minutos por acción” y aseguró que tiene previsto seguir invirtiendo en la compañía si esta se desvincula de su productora de confianza, La fábrica de la Tele, “su caballo de Troya”.