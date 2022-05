Antonio Resines relata el horror que vivió en la UCI: “Ahí estuve crítico”

Antonio Resines ha vuelto a reaparecer en televisión. En esta ocasión, ha sido el último invitado de ‘Déjate Querer’, el espacio presentador por Toñi Moreno de entrevistas. El actor, desde el primer momento, se mostró muy emocionado y agradecido por estar allí sentado junto a la presentadora y desveló algunos de los momentos más críticos que vivió durante su estancia en la UCI por el coronavirus.



“Mi mujer las ha pasado canutas. Es muy complicado. Yo sé lo que es ir ahí todos los días por alguien que quieres. Vuelves a tu casa y te dan el parte por la noche, pero si no te llaman estás acojonado. Si te llaman tarde, esperas que te digan que se ha muerto. Tienes que tener la cabeza en su sitio para vivir eso”, confesaba a la presentadora. También, ha querido recalcar que su mujer no estuvo sola durante toda su enfermedad y quiso agradecer a su hijo todo lo que hizo por él en esos momentos tan complicados.

Antonio Resines FOTO: José Oliva Europa Press

Ahora, tras haber pasado el coronavirus y, meses de larga recuperación, asegura que se encuentra bien. “Tengo alguna pequeña molestia. Con la ayuda de fisios y rehabilitadores, me enseñaron a andar otra vez. Perdí masa muscular y no me sostenía.”. Desde que salió de la UCI ha tenido que hacer un gran esfuerzo en poder volver a expresarse bien, ya que tenía un “desajuste de palabras”. Confesó que, durante una leve mejoría, los doctores lo desentubaron pero al poco tiempo volvió a empeorar y tuvieron que volver a intubarle: “Ahí estuve crítico”.

“Me salvó, entre otras cosas, que hubo un médico que me dijo: ‘No sabes lo bien que me han sentando tus consejos en Los Serrano para educar a mis hijos’. Aquello me sentó muy bien y partir de ahí empecé a recuperar”, confesó entre risas. El actor se ha sentido muy agradecido con todo el cariño que ha recibido tanto dentro como fuera de la profesión y la preocupación que ha mostrado todo el país por su enfermedad y su evolución. “Yo lo que me he dado cuenta que la gente me tiene cariño. “Sabía que caía mas o menos bien, pero me he quedado impresionado. Solamente con la gente que me ha llamado de mi entorno, había entre 100 y 140 llamadas diarias”, recalcaba a Toñi Moreno. Ahora que está recuperado y que ha retomado su vida y sus proyectos profesionales, solo quiere seguir haciendo lo que hacía antes de enfermar, pero con “preucación”, aunque, como ha dicho Resines, está “de anticuerpos hasta arriba”.