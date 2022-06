David Cantero, “obligado” a retirarse de Informativos Telecinco de forma temporal

David Cantero se ha convertido en uno de los presentadores de Informativos más respetados y conocidos de la pequeña pantalla. Llegó a Telecinco hace más de una década y desde entonces se ha mantenido ligado a la actualidad, formando un exitoso tándem junto a Isabel Jiménez. Precisamente, la semana pasada se despedía de su compañera, que comenzaba sus vacaciones de verano, y ahora ha sido él quien ha dicho “adiós” a los espectadores, aunque de sus palabras se entiende que su marcha no tiene nada que ver con el ocio o el descanso estival.

“Esta semana me he visto obligado a tomar un respiro”, comienza diciendo David Cantero en su perfil oficial de Instagram, donde cuenta con más de 140.000 seguidores. Eso sí, el presentador ha dejado claro que volverá a su puesto en los Informativos de Telecinco más pronto que tarde. “La semana que viene ahí estaré de nuevo, para contaros cada día lo que sucede”, ha aclarado. Aunque el periodista no ha explicado las razones de su marcha temporal, los comentarios que algunos amigos y compañeros le han hecho llegar a través de las redes sociales llevan a pensar que podría haber caído enfermo. “Ánimo”, “cuídate” o “que te mejores” son algunos de los mensajes de apoyo que pueden leerse en su publicación.

Fue en el año 2011 cuando David Cantero aterrizó en Telecinco desde Televisión Española, una decisión que le cambió la vida y con la que parece estar más que satisfecho.

“Estamos de aniversario... Isabel y yo cumplimos 10 años juntos frente a las cámaras, toda una década en perfecta armonía, sin un solo roce, sin el más mínimo desencuentro, perfectamente sincronizados, personal y profesionalmente... Es bastante complicado, casi imposible, que eso suceda en esta rara y compleja tarea de contar lo que sucede, día tras día, a millones de espectadores... No puedo tener mejor compañera y amiga en el plató ni mejor equipo en la redacción de Informativos Telecinco... ¡A por otros diez, como mínimo! Y de regalo de aniversario, la mejor audiencia posible, ¡mil gracias a todos por estar ahí y elegirnos!”, escribió en su cuenta de Instagram cuando se cumplieron diez años de su llegada a la cadena.