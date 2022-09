Gloria Camila se pronuncia sobre cómo se encuentra ahora mismo su hermano José Fernando

Gloria Camila ha hablado larga y tendidamente con Marco Ferri de su hermano José Fernando. La joven ha querido poner al día a su compañero de concurso sobre su situación familiar porque el italiano no estaba puesto al día. La colombiana le ha explicado que tiene un hermano mayor de 29 años pero que ahora mismo está ingresado en un centro. La hija de Ortega Cano solo ha tenido palabras de admiración y cariño sobre su hermano, que vive un delicada situación desde hace 5 años que entró en la clínica.

“No hace nada. Está en un centro. Lleva cinco años”, respondía Gloria Camila cuando Marco Ferri le preguntó por el oficio de José Fernando. Aún así, la joven expresó que en estos momentos se encuentra “muy bien” y que está “cinco años limpio”. “Está super centrado. Es super padre, expresaba con admiración. “Ya el año que viene sale del centro. Si Dios quiere, claro. Es mejor persona que yo, tiene mejor corazón que yo, piensa las cosas más, es más emocional que yo. Y es mucho más cariñoso que yo”, admitía emocionada. Ya el año que viene sale del centro. Si Dios quiere, claro. Es mejor persona que yo, tiene mejor corazón que yo, piensa las cosas más, es más emocional que yo. Y es mucho más cariñoso que yo”, admitía emocionada.

Ortega Cano junto a sus hijos Gloria Camila y José Fernando en un homenaje a Rocío Jurado

Gloria Camila también confesó que la relación que mantiene con su hermano es muy estrecha y hablan prácticamente a diario. La joven siempre que puede acude a visitarlo al centro y el hijo mayor de Ortega Cano, cada vez que recibe un permiso, acude junto a su familia, de quien no se separa, y junto a su hija. Parece ser que la mala relación que mantiene la tía de Rocío Flores con Michu, la pareja de su hermano, no ha provocado ningún distanciamiento entre ellos.

La joven también ha querido pronunciarse sobre su hermano pequeño, José María, fruto de la relación de su padre con Ana María Aldón. Sus declaraciones llegan justo en el momento en el que ha salido a la palestra mediática muchas especulaciones sobre la paternidad del pequeño por parte del clan del torero, quienes parece que han cuestionado si es hijo suyo o no. Gloria Camila, que se encuentra ajena a esta polémica por estar en el concurso de televisión, ha dicho esto del benjamín de la familia. “Mi hermano pequeño es enorme y tiene toda la cara de mi padre. Es Orteguita”, decía del menor. Ortega Cano ha querido que su hijo se dedicase al mundo taurino pero parece que a él no le hace mucha ilusión y que su pasión es el fútbol. Aún así, siente muchísima admiración por su progenitor y Gloria Camila no ha dudado en desvelar que “él dice que se llama José María Ortega Cano Jr, el apellido de la madre ni aparece. Es papá, papá…”.