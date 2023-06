Ana Rosa adelanta cómo será el programa que sustituirá a ‘Sálvame’ a partir de septiembre: “Sin líneas rojas”

Mientras se emitía el último programa de ‘Sálvame’ en Telecinco este viernes por la tarde, Ana Rosa Quintana celebraba en su casa una fiesta por el fin de la temporada de ‘El programa de Ana Rosa’. Además de enviar un cálido mensaje a sus compañeros por el fin del formato, la presentadora también adelantó cómo será el programa de sobremesa que va a conducir a partir de septiembre en la cadena de Fuencarral y que llevará por nombre ‘TardeAR’.

Ana Rosa Quintana y Juan Muñoz GTRES

En cuanto al título del nuevo formato, la veterana periodista confirmó que estaba muy relacionado con lo que los espectadores iban a poder ver. “Todos hoy vamos de tardeo, es algo que hace todo el mundo, y además conjuga las dos cosas: la tarde y AR, porque al final yo me he convertido en AR”, explicaba con humor Ana Rosa. Además, desvelaba ante los micrófonos de Europa Press que todo el equipo ya estaba trabajando para darle forma a las nuevas tardes de Mediaset.

Alessandro Lequio GTRES

“Al final, vamos a hacer algo que sorprenda. Pero, de cualquier manera, contaremos todo lo que tengamos que contar, en cualquier ámbito. No hay líneas rojas”, señalaba. Así mismo, pronunciaba unas sentidas palabras al ya extinto equipo de ‘Sálvame’ en Telecinco: "Lo siento muchísimo porque nosotros lo vivimos cuando cerró 'Dónde estás corazón', pero bueno, los programas no son eternos y a todos algún día nos va a pasar".

Miguel Ángel Nicolás GTRES

En cuanto a su programa matinal, epicentro de la fiesta que estaba celebrando y en la que pudimos ver tanto a su marido Juan Muñoz como a Cristina Tárrega, Miguel Ángel Nicolás, Alessandro Lequio, Marisa Martín-Blázquez, Eduardo Inda o Mayka Navarro, entre otros invitados; Ana Rosa confirmó que, para ella, esta había sido una temporada “especial” después de la anterior, en la que estuvo “fuera de combate". “Este ha sido un año estupendo, ha sido un renacimiento”, explicó.

Marisa Martín-Blázquez GTRES

Además, adelantó que tendrían nuevas sorpresas para ‘El programa de Ana Rosa’: “En la vida siempre vienen cosas que no te esperas, y para la nueva temporada viene algo que nunca hubiese pensado”. Pero eso será después del verano. “Ahora me escaparé unos días, Joaquín [Prat] otros, y luego volveremos para las elecciones. Después me quiero marchar porque me han quitado un mes de vacaciones”, indicó la periodista.

Ana Rosa Quintana GTRES

En cuanto a su salud, después de superar el cáncer de mama diagnosticado en 2021, aseguró que se encontraba “fenomenal”. “Gracias a Dios estoy estupendamente y ni me acuerdo, fíjate”, dijo con una gran sonrisa.