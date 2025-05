Terelu Campos desvela la dolorosa traición de Belén Rodríguez y por qué no ha vuelto a hablar con ella tras su cara a cara

La estrella de la noche de este ‘De viernes’ es Gabriela Guillén, que viene a poner los puntos sobre las íes a Bertín Osborne. Sin embargo, Terelu Campos está sentada en plató y el programa no iba a desaprovechar darle protagonismo. Y eso que lleva una semana intensísima hablando de plató en plató, más una entrevista con mucha polémica la semana pasada.

Habló de más de Mar Flores, se enfrentó a su hija, Alejandra Rubio, el martes tuvo un cara a cara con Belén Rodríguez. Después puso en su sitio a Paola Olmedo, exmujer de su sobrino, José María Almoguera, mientras ponía entre la espada y la pared a su hermana, Carmen Borrego. Una semana intensa, que este viernes remata.

Terelu Campos: ¿qué ha pasado con Belén Rodríguez tras su cara a cara?

Después de meses sin dirigirse la palabra y años arrastrando rencores que datan del declive de salud de María Teresa Campos, este martes acabaron abrazándose. Lo hacían en el plató de ‘TardeAR’, justo después de un cara a cara en la que aclararon en qué momento se hicieron daño la una a la otra. Fue muy tenso y se dijeron verdades como puños. Algunas dolieron. Pero aun así lograron encontrar el cariño que se tienen entre tanta trifulca.

¿Qué ha pasado estos tres días con ellas? Esto es lo que le han preguntado a la colaboradora, que reconoce que no ha vuelto a hablar con ella. Desde que emplazaron lavar sus trapos sucios en pro de la audiencia, no han vuelto a mediar palabra. Y eso que se fundieron en un sentido abrazo de despedida. También a pesar de que entendieron que no podrían hablar todo en profundidad en plató y que debían continuar la conversación más tranquilamente fuera de cámaras. No ha sucedido.

“Con Belén tuvimos un encuentro en el plató de ‘TardeAR’, no hemos vuelto a hablar. Ella sabe lo que le dije cuando acabamos de hablar, que tenía una semana complicada. Lo sabe”, despejaba Terelu Campos. Tenía una excusa para no haber quedado con ella o haber cogido el teléfono para llamar o mandar un WhatsApp: “Es muy difícil que el público comprenda cuando tú intentas exponer cosas que han pasado y que han sido muy dolorosas para mí y que fue uno de los motivos de mi distanciamiento que no se pueden hablar, porque está judicializado”.

El verdadero motivo de su enfado

“Yo sufrí cuando mi madre tenía una grandísima vulnerabilidad. Yo sufrí como persona, lo que se estaba haciendo en esos momentos. Si a todo el mundo se le olvida, a mí fácilmente no”, removía del pasado un suceso que le distanció de Belén Rodríguez en su día. Volvieron a retomar cierto contacto tras la muerte de su madre, pero se volvió a enfriar. Y hay asuntos judicializados dificultando su libre comunicación. “Fíjate si soy cero rencorosa, que personas que han formado parte de mi familia, yo cuando ella se pone enferma lo primero que hago es llamarla. Podría no haberlo hecho, porque la relación era nula. No estoy pidiendo que me lo agradezca, pero no había ninguna relación”.

“Pasado lo que pasa, aun así, se estaba tirando por tierra a mi hija. Yo trabajaba en ‘Sálvame’ en el que a mí dirección me llama por teléfono y me dice ‘quiero que sepas que Belén nos ha llamado, porque va a comer a casa de tu madre y tu hija va también’. Si a ti la directora de este programa te llama por teléfono, ¿tú dudas que te está mintiendo? Porque yo no”, desvelaba Terelu Campos, después de rodear el asunto estos días.