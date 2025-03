El dineral que ha ganado Ivonne Reyes tras revelar que está arruinada

“No tengo dinero en la cuenta. Estoy arruinada. Empiezo de cero. Me he acogido a la ley de la segunda oportunidad, si cumples unos requisitos consigues que te cancelen las deudas, un abogado me ha ayudado. Es un proceso como de un año, no puedes tener propiedades a tu nombre. No tengo nada que me puedan embargar. Mi gran responsabilidad es mi hijo”. Así de clara se mostraba Ivonne Reyes en la revista “Lecturas” sobre sus vacas flacas, una confesión que volvió a dirigir el foco hacia ella por razones que nada tienen que ver con su perenne guerra con Pepe Navarro.

Pero no hay mal que por bien no venga, y tras esta lacrimógena entrevista en la revista, Reyes visitó el plató del programa “¡De viernes!”. Por supuesto, ambas intervenciones públicas estuvieron retribuidas, y tal y como se acaba de dar a conocer, la venezolana se ha llevado un buen pellizco.

El dineral que se ha llevado Ivonne Reyes

Según ha publicado la periodista Sara Tejada en “Informalia”, Ivonne Reyes se habría embolsado 60.000 euros, una cifra muy considerable que supondrá un desahogo para la exmodelo, y que si sabe administrar de forma certera, podrían convertirse en una segunda oportunidad para ella. “Ya está menos arruinada”, escribe con sorna la redactora citada.

Ivonne Reyes De viernes

Se estima que Reyes llegó a perder unos 20 millones de euros, una bancarrota catastrófica que la sumió en una profunda depresión de la que todavía no está completamente recuperada, aunque con ayuda profesional y, sobre todo, de sus seres queridos, logra salir adelante poco a poco. En este sentido, su hijo Alejandro juega un papel clave.

El hijo de Ivonne Reyes da el salto a Hollywood

Alejandro Reyes es la alegría de la vida de Ivonne, y ahora se muestra profundamente orgullosa de su hijo porque cuenta con su propio proyecto como actor en una película de Hollywood.

Tal y como adelantó LA RAZÓN, el joven ha sido seleccionado para formar parte del elenco de “Monitor”, una superproducción que empezará a rodarse próximamente entre Barcelona y las Islas Canarias. La cinta estará protagonizada por Brittany O’Grady, la intérprete conocida por su papel, entre otros, en la exitosa serie “The White Lotus”, y producida por Temple Hill Entertainment, que financió las taquilleras películas de terror “Smile” y “Smile 2”.

Se trata del primer proyecto internacional para Alejandro Reyes, que culmina su salto a la interpretación con una incursión con la que aspira a convertirse en uno de los “blockbusters” de 2026, fecha en la que está previsto que se estrene “Monitor”. Prudente y con los labios sellados por las cláusulas de confidencialidad de los contratos hollywoodenses, Reyes no disimula su emoción ante quien esto escribe y se limita a destacar que “la técnica y el esfuerzo tienen recompensa. Todo llega”.