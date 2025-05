La esperada reacción de Alejandra Rubio al embarazo de Jeimy Báez, exnovia de Carlo Costanzia: "Ojalá viva su embarazo tranquila"

Jeimy Báez está embarazada. La exnovia de Carlo Costanzia anunció ayer la noticia a través de su perfil de Instagram y las reacciones no se han hecho de esperar. La exconcursante de "GH Dúo" va a convertirse en madre de su primer hijo tan solo cuatro meses después de salir del reality de Mediaset. De momento, se desconoce quién es el padre de su hijo y la última persona con la que se relacionó fue Yulen Pereira, esgrimista y exnovio de Anabel Pantoja.

La reacción de Alejandra Rubio

La hija de Terelu Campos ha reaparecido en "Vamos a ver" y ha reaccionado al embarazo de Jeimy Báez, exnovia de Carlo Costanzia. "¿Sinceramente? Me da igual", ha declarado Alejandra Rubio tras ser preguntada por la noticia. Me parece una buenísima noticia, ojalá viva su embarazo tranquila, que nadie le perturbe ni le moleste. Sé lo que sufre una mujer embarazada, porque nos cambia el cuerpo, se nos revolucionan las hormonas... Me alegro muchísimo, eso siempre es una buena noticia, pero no tengo mucho más que decir", ha añadido la nieta de María Teresa Campos.

Alejandra Rubio reacciona en "Vamos a ver" al embarazo de Jeimy Báez, exnovia de Carlo Costanzia Telecinco

Sobre qué pensará Carlo Costanzia, Alejandra Rubio ha sido muy tajante. "¿Le dará Carlo la enhorabuena a Jeimy?", le preguntaba Adriana Dorronsoro. "Pues no sé, no lo creo. Si le preguntan dirá lo que piensa, que le parece muy bien", ha zanjado la hija de Terelu Campos sobre su pareja y el embarazo sorpresa de su ex.

Jeimy Báez, el último amor de Carlo antes de Alejandra Rubio

La joven fue la última novia del hijo de Mar Flores antes de conocer a Alejandra Rubio. Desde que salió a la luz el romance del italiano con Alejandra Rubio, Jeimy Báez se ha sentado varias ocasiones en televisión para contar su historia con Costanzia. De hecho, fue una de las participantes de la última edición de "GH Dúo", reality en el que coincidió con José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego.