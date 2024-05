El falso audio de Isabel Pantoja que deja a Jorge Javier Vázquez boquiabierto

Jorge Javier Vázquez no bromea cuando asegura muy serio que “Mediaset tiene pendiente el reality el reencuentro definitivo entre Isabel Pantoja y yo”. Su relación a lo largo de los años ha ido fluctuando del amor al odio, dando grandiosos momentos que han hecho historia de la televisión patria. Desde sus Campanadas juntos, entrevistas cargadas de indirectas, una amistad efervescente y alegatos demoledores que casi terminan en los tribunales. El presentador reconoce que hace muchos años que no mantiene contacto directo con la tonadillera, a quien un día llegó a considerar una íntima amiga, para después declararse la guerra mediática. Pero esta noche tendría una sorpresa. Un mensaje directo de ella. No todo es lo que parece.

La última vez que se vieron las caras fue en el mismo plató en el que está siendo entrevistado en ‘De Viernes’. Fue con motivo de una reunión especial de las estrellas de Mediaset, en la que se tomarían unas fotos promocionales y ambos estaban junto a otros compañeros de la cadena. De hecho, recuerda que fue el momento en el que Isa Pantoja estaba en ‘Gran Hermano Vip’ y su madre llamó por teléfono en directo a ‘Sálvame’. Desde entonces no tienen relación alguna y considera difícil que sus caminos vuelvan a unirse, si no es con la mediación de Telecinco y la propuesta en firme y bien remunerada de retransmitir su reencuentro en directo en un especial que daría para mucho: “Tenemos mucha tela que cortar”.

Pero que salga el nombre de Isabel Pantoja en la conversación no es casual, pues Bea Archidona y Santi Acosta le anuncian que tienen una sorpresa muy especial para él. Jorge Javier Vázquez deja claro de antemano que no le gustan nada las sorpresas y menos aun cuando está en un plató de televisión y media España está siguiendo sus palabras. La bomba en cuestión es un mensaje que la artista habría grabado en exclusiva dirigiéndose directamente a él, algo que le ha dejado en shock en un primer momento. Al dar al play al vídeo, se muestran imágenes de cuando dieron las Campanadas juntos, mientras que en el faldón se puede leer que “el mensaje que está escuchando está hecho por inteligencia artificial”. Por supuesto, no es ella en realidad, todo responde a una broma aprovechando las últimas tecnologías que pueden engañar a cualquiera.

Isabel Pantoja y Jorge Javier Vázquez en «Supervivientes» larazon

“Hola Jorge. Ya me han dicho que eres el gran invitado de este viernes. Te mando este mensaje porque quiero decirte algo muy importante, algo que llevo pensando mucho tiempo, pero que nunca te lo he dicho. A lo largo de nuestra amistad hemos tenido diferencias, hemos discutido muchas veces, como en las mejores familias. Los dos sabemos que tú me has hecho mucho daño con tus programas, mucho. Has tenido demasiada maldad, sobre todo teniendo en cuenta lo pequeño que eres. Pero quiero que sepas una cosa Jorge, Isabel Pantoja no te guarda rencor, yo no te perdono, porque el que te tiene que perdonar es el que está ahí arriba. Pero que sepas, de corazón, que no te guardo rencor. Sabes que, en el fondo, muy en el fondo, te quiero. Un abrazo muy fuerte de tu amiga Maribel”.

Jorge Javier Vázquez reconoce que “le encanta” el mensaje, aunque “no ha colado” y se ha dado cuenta que no era real. Aun así, aprovecha que se ha rebajado la tensión para lanzar un mensaje conciliador: “Tengo que decir que Isabel Pantoja es una mujer que cuando quiere y activa la maquinaria del encanto, es la persona más encantadora del mundo (…) El recuerdo que tengo de ella cuando trabajé con ella en las Campanadas y tal y a veces hablábamos por teléfono… yo que sé. Estoy en un momento de mi vida en el que recuerdo solamente lo bueno”.