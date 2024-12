Gabriela Guillén dice “no” a un trabajo en televisión muy bien pagado

Telecinco prepara una nueva edición de ‘GH Dúo 3’ para llenar la parrilla para cuando termine la edición de anónimos. Son muchos los medios de comunicación que se aventuran a hacer sus cábalas y anunciar de forma extraoficial quiénes formarán parte del exclusivo casting del programa, en el que se ha quedado fuera Jorge Javier Vázquez. El nombre que más fuerte suena es el de Bárbara Rey, por eso de que ha hecho las paces con Mediaset y le ha retirado las demandas, a cambio de una entrevista que algunos cifran en 500.000 euros. En realidad, se trata de una trampa en la que la vedette ha caído sin saberlo, dándole ventaja a su hijo, Ángel Cristo, quien también entraría en la casa de Guadalix junto a su hermana Sofía Cristo. Pero hay otros nombres que ya se están poniendo sobre la mesa como posibles fichajes, como es el caso del de Gabriela Guillén, madre del último hijo de Bertín Osborne. Eso sí, ella ya se ha encargado de desmentir esta información y dejar claro que su lugar está con su hijo.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén posan para la portada de Lecturas Lecturas

Este miércoles la revista ‘Diez Minutos’ se ha lanzado a confirmar que la fisioterapeuta paraguaya estaba en plenas negociaciones con la productora de ‘GH Dúo’. Ya se la consideraba una concursante de pleno derecho, al otorgarle una plaza fija, pero la protagonista ha querido zanjar las especulaciones antes de que se propagasen y comenzasen a surgir incómodas críticas que después calan en la opinión pública. Su andadura mediática ha sido exclusivamente para demandar la paternidad de Bertín Osborne y denunciar la precaria situación en la que ha dejado a su vástago y a ella misma, pero no quiere ser la estrella de los platós de televisión, ni ve su futuro delante de las cámaras. Es más, acaba de estrenar un centro de estética en la Milla de Oro de Madrid, el cual inauguró con el mejor amigo de su ex como escudero, ‘El Turronero’, lo que fue muy comentado en su día.

Gabriela Guillén y José Luis López ‘El Turronero’ Gtres

Gabriela Guillén se ha cabreado por ser de nuevo noticia sin poder controlar de dónde vienen las informaciones. Y es que se queja de que no hayan contratado con ella la buena nueva antes de publicarla, pues así no se vería obligada a desmentirla y echar por tierra su trabajo. “Si tuviera que cobrar por cada cosa que dicen de mí y desmentirla te puedo asegurar que estaría disfrutando de las islas Maldivas”, dice la ex de Bertín Osborne con sarna al ser preguntada por su participación en el reality estrella de Telecinco. Insiste que no es verdad, que sus planes de futuro no pasan por encerrarse en una casa repleta de cámaras y dejar su intimidad a la vista de todos. Menos cuando queda poco para celebrar el primer cumpleaños de su hijo con el cantante, así como también queda poco para que se celebre el juicio que le enfrentará al padre en el proceso de paternidad. La cita está fijada para enero. Sobre este tema Gabriela Guillén ya se queda muda. No quiere entrar en más polémicas, bastante tiene con las que le llegan por sorpresa sin saber de dónde.