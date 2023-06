Gema López aclara si ya ha decidido cambiar de cadena tras el fin de ‘Sálvame’

La vuelta de Gemma López a Antena 3 tras el fin de ‘Sálvame’ es una de las incógnitas que han estado planeando alrededor de la periodista durante los últimos días. Si bien se ha especulado con que ficharía por la cadena en la que ya pudimos verla en ‘¿Dónde estás corazón?’, ahora ha sido ella misma la que ha aclarado cómo se plantea su futuro a partir de ahora.

"No tengo todavía nada", aseguraba a Europa Press después de asistir al último programa de ‘Sálvame’ en Telecinco. “Ahora necesito descansar y un poquito de vacaciones. Necesito digerir estos 12 años y luego ya veremos. Yo no estoy cerrada ni a quedarme aquí [en Telecinco], ni a irme allí [a Antena 3]. Me gusta trabajar, me gusta mi trabajo y si cuentan conmigo, allí estaré", explicaba.

“Yo creo que lo mejor siempre está por venir. Es mejor pensarlo así”, decía sin cerrar puertas a ninguna opción. Además, aprovechó para asegurar que el día de ayer era “para celebrar” todo lo que habían aprendido los colaboradores del mítico programa de Mediaset por el camino y para recordar a dos figuras fundamentales que no estuvieron presentes: Mila Ximénez y Jorge Javier Vázquez.

"Para mí, hoy ha estado Mila y ha estado Jorge. Han sido dos personas vitales en este programa", confesaba la periodista. “El día de mañana, de nuestros nombres mucha gente se habrá olvidado, pero no van a olvidar el de Jorge, el de Mila, el de Belén, el de los Kikos y el de Lydia", indicó.

último programa de Sálvame @martalopeztv

Precisamente, algunos de ellos han sido fichados por Netflix para grabar un reality show por América. Serán Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Kiko Hernández, María Patiño y Chelo García-Cortés quienes continúen con la esencia de ‘Sálvame’ a través de la plataforma de pago.

De momento, lo que es seguro es que Gema continuará con su negocio de moda. La colaboradora se convirtió en socia de una tienda de ropa de estilo bohemio hace solo dos años y sus redes sociales son su mejor escaparate para mostrar todos los diseños que tienen a la venta. En cuanto a su futuro televisivo, habrá que esperar al baile de programas y de colaboradores que se avecinan tras los últimos cambios en Mediaset.

Y es que en estas semanas, nombres como los de Beatriz Cortázar y Paloma García-Pelayo ya han sido puestos sobre la mesa como nuevos fichajes de la competencia. Al parecer, ambas dejan sus respectivos puestos en 'El programa de Ana Rosa' para comenzar una nueva andadura en Antena 3.