Habla el abogado de María Patiño y tira por tierra la versión de Antonio David: "No ha habido injurias"

Este mismo miércoles, el periódico 'La Vanguardia' publicaba en exclusiva una información en la que aseguraba que el juzgado de instrucción número 34 de Madrid ha acordado en un auto con fecha del 14 de abril la apertura del juicio oral por un delito de injurias hechas con publicidad, en relación a las declaraciones de la Patiño en el programa 'Socialité', donde estaba acusaba a Antonio David de colgar los carteles con la palabra "maltratador".

María Patiño y Antonio David Gtres

Además, el citado medio desliza que el juez de instrucción había fijado como medida cautelar "la prestación de una fianza de 120.000 euros" desde el momento que le llegó la notificación, que fue el día 14 de abril. Por lo que ella tendría hasta el día 15 para abonar esa cantidad. Si en esas 24 horas no hubiese presentado ese aval, el juzgado de lo penal notifica al punto neutro para que se produzca el embargo en cantidad suficiente para atender a esa necesidad. Una información que, para sorpresa de muchos, María Patiño desmintió a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, la periodista Joana Morillas ha hablado con Ricardo Ibáñez, abogado de la colaboradora de 'Sálvame', quien ha querido manifestarse a raíz de esta información y de lo que ha dicho el propio Antonio David Flores al respecto: "El hecho de que una persona presente una querella por injurias contra María Patiño no quiere decir que vaya a aportar algo, sino que solamente es lo que él pide", ha comenzado diciendo.

"En segundo lugar, él puede pedir 120.000 mil pero eso no quiere decir que el juez se lo vaya a dar ni remotamente. Tercero, en este procedimiento no hay fiscal y por tanto el fiscal no acusa, es que no hay fiscal. Cuarto, él quería ir por calumnia y por calumnia no ha podido. Y por injuria, decir que una persona se cree que realmente los carteles los ha podido pegar él o una persona de su entorno…eso no es ninguna injuria porque eso lo piensa mucha gente, es una opinión, es una crítica y, por tanto, simplemente, lo que hizo María es contar la posición de muchísimas partes, de muchísimas personas…y ya está. Y, por tanto, así va a quedar y así se va a demostrar en juicio, que no ha habido ningún tipo de injuria, ni calumnia…es que no tiene ningún sentido. Y, por tanto, dicho esto, este procedimiento seguramente acabará con una sentencia completamente absolutoria, como no puede ser de otra manera. Y lo de 120.000 mil… como si pide un millón, otra cosa es que eso sea real“, ha concluido el letrado.