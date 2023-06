Kiko Hernández cuenta cómo comenzó su relación con Fran Antón

Tras una tarde llena de emociones con el fin de ‘Sálvame’ en Telecinco, Kiko Hernández se sentó por la noche en ‘Viernes Deluxe’ para contar todo lo relativo a su relación sentimental con Fran Antón. Más sincero que nunca, el colaborador aseguró sentirse más libre, no solo por haberse enamorado, sino por haber hecho público un romance que mantuvo oculto durante mucho tiempo ante los ojos de la opinión pública, pero no ante sus más allegados. “Mi entorno, sobre todo mi familia, lo sabía desde el primer día. Si es verdad que él tardó en contárselo más a su familia”, comenzó relatando Kiko.

“Públicamente, siempre me ha dado mucho pudor exhibir a mis parejas, hasta que llegó Fran y me pillaron con el carrito del helado en más de 40 ocasiones, y ya era absurdo seguir desmintiéndolo”, explicó. Si no le hubieran descubierto, dijo, lo hubiera vivido a su manera. “Al principio era muy bonito porque eran citas clandestinas en las que nadie se enteraba, salíamos e íbamos a restaurantes, y molaba”, confesó. Su primera cita, de hecho, fue en el Museo de Cera de Madrid.

Kiko Hernández y Fran Antón Instagram

En cuanto a cómo conoció al que él mismo define como el amor de su vida, fue a raíz de su decisión de participar en obras de teatro en torno al año 2020. Si bien asegura que no fue un flechazo a primera vista, destaca que, tras la pandemia, le regaló a Fran un bote de aceitunas de su propia marca, el cual se las llevó a su madre. “Fue el primer regalo que le hice a mi suegra”, indicó con humor. “A partir de ahí, Fran y yo empezamos una amistad”, dijo. Amistad que se volvió “más intensa” cuando una persona de la compañía de teatro empezó a crearles problemas a ambos.

“Entonces yo me apoyaba mucho en él, él también en mí... Y ya en las últimas funciones lo estábamos pasando tan mal que el día que nos planteamos abandonar, el beso final que nos dábamos en la obra, si duraba 30 segundos, duró como dos minutos”, recordó. “Ahí decidimos que queríamos estar juntos”, expresó desvelando que fue el propio Kiko el que dio el primer paso para comenzar el romance. “Y en ese momento empezó la historia de amor más bonita que yo he vivido en mi vida”, subrayó.

Kiko Hernández, en su perfil de Instagram Kiko Hernández Kiko Hernández

Aunque al principio Kiko se mostró reticente por iniciar una relación con alguien del trabajo, Fran le convenció para seguir adelante. Hasta ahora. “Fran es el hombre de mi vida por la admiración que siento hacia él, hacia el trabajo, de cómo cuida a su familia, de cómo cuida a la mía”, declaró. Tanto es así que Kiko aseguró que sus dos hijas van a llevar los apellidos de Fran y que juntos tienen intención de ampliar la familia.

Pero antes, la pareja pasará por el altar el próximo 16 de septiembre a las 13.00 horas en Melilla. La intención es hacerlo en el ayuntamiento de la ciudad, y al enlace acudirán tanto sus allegados como compañeros de televisión entre los que se encuentran Belén Esteban, Lydia Lozano, María Patiño, Marta López, Kiko Matamoros y Chelo García Cortés. “Tras la ceremonia, iremos al hotel Meliá donde se va a hacer una macrofiesta. Fran está metido en el mundo del teatro y queremos que sea como una representación”, reveló ante su atenta mirada, pues su futuro marido anoche quiso estar en el plató de 'Viernes Deluxe' junto a él para apoyarle desde detrás de las cámaras.