Marta López Álamo desvela su último deseo "a corto plazo" con Kiko Matamoros en plena guerra con Makoke

Marta López Álamo y Kiko Matamoros ya son marido y mujer. La modelo y el colaborador de "Sálvame" pasaron por el altar el pasado 2 de junio en la basílica de San Miguel, ubicada en el corazón de la capital, arropados por sus familiares y amigos más cercanos. Ambos cumplieron su sueño y no pueden estar más felices de esta nueva etapa de casados, a pesar de la guerra mediática que han vivido estas últimas semanas con Makoke, la exmujer del televisivo.

Pero ninguno de los dos va a dejar que nadie le estropee esta etapa tan bonita que están viviendo y la pareja ya tiene los ojos puestos en cumplir su próximo deseo. Marta López Álamo, en su última intervención pública, se ha pronunciado sobre todas las cuestiones a las que han tenido que hacer frente esas semanas, como algunos aspectos relacionados con la familia de Kiko Matamoros o Makoke.

"Mi familia siempre ha estado unida, nunca ha habido conflictos y yo entiendo que él tenga otro modo de vida porque al final tiene dos divorcios, hijos con dos personas distintas... es difícil, es una situación complicada", comenta la modelo sobre las desavenencias de su marido con algunos de sus hijos. "Siempre he intentado juntar, pero no por nada, porque lo hubiera hecho con otra persona igual, no porque sea él... ¿por qué hay que estar enfadados en la vida? la vida es muy corta", desvela sobre el asunto. Si una de las cosas que siempre ha resaltado Kiko Matamoros de Marta López Álamo es que siempre ha tenido una postura muy conciliadora en este aspecto y ha ayudado a unirlo con sus hijos.

´Kiko Matamoros y Marta López Álamo GTRES

Sobre Makoke, la joven prefiere no pronunciarse y no darle más importancia, a pesar de los ataques y comentarios que ha arrojado contra ellos en las últimas semanas: "Es que nunca me he pronunciado, llevo más de cuatro años y medio con él, no me he pronunciado nunca y tampoco lo voy a hacer ahora".

Nada ni nadie va a estropear este momento tan dulce que están viviendo y Marta López Álamo ha desvelado que, lo siguiente, es convertirse en madre junto a su marido. "Lo hemos hablado" pero que "este año no", ha confesado sobre su deseo. Aún así, resalta que algo que sucederá a "corto plazo" ya que "la realidad es la que es, la diferencia de edad que tenemos... yo quiero que él disfrute de nuestros hijos o de nuestro hijo".