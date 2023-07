Kiko Matamoros indignado con la Junta Electoral

Este domingo Kiko Matamoros publicaba en sus redes sociales una foto con la que se escudaba en su edad para no ser Vocal, ni con suplencia ni sin suplencia. Según el propio Kiko, "los mayores de 65 están exentos de formar parte de una mesa electoral, a pesar de ello me convocan como vocal suplente", esta afirmación no es del todo cierta.

La página de la Junta Electoral Central establece que"el Presidente y los Vocales de cada Mesa son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la Mesa correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años, si bien a partir de los 65 años podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete días". El problema del colaborador de televisión es que no puede comunicarse con la Junta, debido a que no le responden al número facilitado.

Cada periodo electoral se crea un número de teléfono que sirve de ayuda a los Vocales y Presidentes de las mesas. Normalmente debería estar activado después del primer día laboral a la entrega de las citaciones a las mesas. El hecho de compartir el número de teléfono, como ha hecho Kiko Matamoros en su publicación, podría acarrear una sobresaturación de las líneas y que estas no puedan prestar servicio correctamente a aquellos que las necesiten el día de las elecciones: Los Presidentes y los Vocales.

Una de las reglas básicas del sorteo de los Vocales y los Presidentes es que estos deben saber leer. "El Presidente deberá tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo Grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente" remarca la Junta Electoral Central.

Dentro de una semana serán las elecciones y este acto, dado que se ha movido en medio del verano, ha generado un gran impacto a la hora de que los ciudadanos vayan a votar o voten por correo. A pesar de que Matamoros "haya llamado desde el viernes 40 veces" tendrá que "manifestar su renuncia en el plazo de siete días".