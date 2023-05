El motivo por el que Ana Rosa abandona temporalmente su programa y Telecinco

Ana Rosa Quintana se ha convertido en una de las protagonistas de la semana. Tras conocerse la cancelación de 'Sálvame', cuya última emisión tendrá lugar el próximo mes de junio, la presentadora y la reina de las mañanas de Telecinco será la encargada de presentar a partir de septiembre el nuevo formato de las tardes de la cadena.

Ana Rosa Quintana durante el encuentro con los medios de comunicación tras su regreso a la televisión. Ep Raúl Terrel Europa Press

A falta de un mes y medio para que tengan lugar sus vacaciones de verano, que van desde julio a septiembre, Ana Rosa ha anunciado este mismo jueves, justo antes de finalizar 'El Programa de Ana Rosa', que necesita tomarse unos días libres por motivos personales: "Joaquín, te voy a pedir un favor... necesito unos días, poquitos días, porque es que tengo mucha plancha y voy a ver si pongo en orden las cosas", ha comenzado diciendo. Por su parte, Prat ha contestado que "ya me quedo yo la plancha. Será un placer. Tú pon orden a tus cosas y vuelve cuando quieras, aquí estaremos".

Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana Telecinco

Este breve tiempo que la presentadora esté fuera de la pequeña pantalla le servirá para comenzar a preparar y organizar todo lo relacionado con el nuevo formato del que estará muy pronto al mando tras casi dieciocho años presentando día tras día 'El Programa de Ana Rosa', un programa que no dejará por completo, tal y como ella misma ha afirmado recientemente.

Ana Rosa Quintana ha sido la elegida por la cadena para reemplazar a Jorge Javier Vázquez y a los suyos. La periodista pronunciaba lo siguiente hace unos días: "A partir de septiembre haré mudanza a las tardes, pero no os hagáis ilusiones porque no dejaré la mañana. Por lo menos hasta las elecciones estaré en la mesa política. Dios reparta suerte... Esto me lo ha pedido la cadena y cuando mi cadena me pide algo, es justo devolver un poco de lo que me han dado", desveló.