Patricia Pardo celebra la victoria de la Roja y le recuerda una "deuda" a Joaquín Prat

Patricia Pardo ha arrancado 'Vamos a ver' celebrando el triunfo de este domingo de la Selección Española de Fútbol frente a Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024. Vestida de rojo y cantando 'Potra salvaje' junto a Ana Terradillos, la periodista ha iniciado el ciclo bromeado sobre la ausencia de Joaquín Prat.

"He mandado a casa a Joaquín porque me debe mil euros por lo de de Kate Middleton. Y también por otra porra, que puse que ganábamos 2-1. Le he dicho coge el dinero que me debes", ha bromeado la colaboradora. "No vuelves a pisar el plató hasta que me apoquines lo que me debes", le ha advertido su compañera mirando fijamente a cámara. Posteriormente, previamente a dar el paso a publicidad, Pardo ha recordado el tema al enterarse de que Joaquín había llegado ya a las instalaciones de Mediaset, pues este lunes se ha incorporado al filo de las 12 del mediodía al programa.

"No os vayáis porque tenéis que asistir en directo a cómo Joaquín, que ya ha regresado, va a apoquinar sus deudas, que hoy se lo voy a echar en cara. Me debe los mil de la porra de Kate Middleton y la porra del viernes que la ganamos Dani Montero (colaborador del programa) y yo", ha insistido Patricia a los espectadores.

La respuesta de Joaquín Prat

Una vez ya en plató, Prat le ha rebatido respecto a la apuesta sobre el resultado del España-Inglaterra alegando que no pusieron "dinero encima de la mesa". Asimismo, ha reconocido que él creía que España llegaría a los penaltis y se desentendía de la deuda por el resultado del partido. Patricia Pardo no se ha rendido y le ha respondido replicándole que ya tenía "una deuda anterior", por lo que Prat finalmente ha asegurado que "saldará" su deuda, dejando entrever la complicidad que le une a su compañera.