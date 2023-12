Tamara Falcó y sus sorprendentes declaraciones sobre "hacer el amor" que ha dejado a todo el mundo sin palabras

Como cada jueves, Tamara Falcó fue la protagonista de la tertulia de "El Hormiguero". La socialité utiliza su silla del programa de Antena 3 para desvelar anécdotas familiares desconocidas por la audiencia y hablar sin tapujos sobre su vida privada y personas de su alrededor, como Isabel Preysler. En esta última ocasión, la marquesa de Griñón, sorprendió a todos sus compañeros de mesa con una inesperada confesión sobre cómo entendía de pequeña las relaciones sexuales.

Tamara Falcó y su look en 'El Hormiguero'. @elhormiguero

"Al principio pensaba que solo se podía hacer el amor de noche porque era lo que se veía en las películas. Hasta que vi otra en la que cuando lo hacían era de día y me sorprendí muchísimo. Cuando descubrí que la gente no sólo hacía el amor por la noche como en las películas fue como... ¡Oh!", declaró Tamara Falcó sobre las relaciones íntimas. Toda la mesa, como era de esperar, se quedó boquiabierta con la confesión de la socialité. Nuria Roca, por su parte, también reveló una anécdota sobre el sexo: "Cuando descubrí que para tener un hijo los padres se tienen que acostar, miré a mis padres y pensé cuánto me tienen que querer para hacer eso".

Pero su relato no quedó ahí y fue más allá. La hija de Isabel Preysler también declaró que, cuando era pequeña, pensaba que los hombres no podían "hacer caca" y alucinó al enterarse de que todos iban al servicio. Pablo Motos también se animó y confesó una anécdota curiosa de su niñez. "A mí me pasó con un anuncio del jabón Lux, lo ponían al revés, el jabón debajo del grifo que se envolvía otra vez, yo pensé que me tenía que hacer con un jabón de esos y ahorré hasta que me lo compré, luego me llevé una desilusión cuando lo puse debajo del grifo", desveló el presentador.