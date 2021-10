Cómo instalar WhatsApp en tu ordenador en tan sólo dos pasos

Tecnología

Las aplicaciones de mensajería instantánea se han hecho imprescindibles en nuestra vida. Cada vez que vibra el teléfono, nos abalanzamos sobre él para ver quién nos ha escrito: un amigo, un vecino o, lo que puede ser peor, nuestro jefe.

Una manera de poder estar conectado, sin tener que estar recurriendo constantemente al dispositivo móvil (que hay que desbloquear cada vez que lo cogemos) es tener la aplicación en el ordenador. Pero no se asusten, que no requiere ser un experto informático. De esta manera, tendremos la aplicación abierta siempre y podremos consultar de un vistazo todos los mensajes en la pantalla y lo que es mejor para aquellos a los que les cuesta escribir mensajes en el móvil, responder con el teclado del PC o del portátil. Es más, las videollamadas por Whatsapp serán mucho más cómodas porque no tendremos que estar sujetando el teléfono mientras hablamos.

No es necesario estar pendiente del teléfono si tenemos la aplicación instalada en el ordenador FOTO: NATHAN DUMLAO / UNSPLASH NATHAN DUMLAO / UNSPLASH

En realidad hay dos formas de hacerlo. La primera es sencilla, no hace falta instalar nada en el ordenador. Simplemente hay que poner en el navegador WhatsApp web y entrar en la url o poner directamente https://web.whatsapp.com. Al abrirse, sólo será necesario acceder a la aplicación del móvil, ir a configuración y tocar la opción de vincular dispositivo o dispositivos vinculados. En ese momento se abrirá la cámara y hay que escanear con ella el código QR que aparece en la pantalla del ordenador. ¡Y listo!

La mayoría de las aplicaciones de nuestros dispositivos móviles tienen su versión de escritorio FOTO: Martin Meissner AP

En el caso de que lo que queramos es tenerlo instalado para ahorrarnos estos pasos, deberemos primero comprobar que nuestro equipo es compatible. Para ello deberá tener instalado el sistema operativo Windows 8.1 o iOS 10.10 o alguna de las versiones posteriores. En el caso de que el equipo no cumpla con esta condición, sólo se podrá a través de WhatApp web tal y como acabamos de explicar.

Si nuestro equipo cumple con los requisitos, hay que buscar en el navegador la tienda de Microsoft, Apple Store o la página web de WhatsApp y descargar la aplicación, que debe ser un archivo .exe o .dmg. Cuando finalice la descarga, sólo queda ejecutar el archivo y seguir los sencillos pasos para completar la instalación.

¿Cómo se puede hacer una videollamada en el navegador o en el escritorio? La dinámica es la misma que desde el dispositivo móvil. Hay que ir al chat de la persona a la que queramos llamar o abrir una conversación con ella y pulsar el icono de la videollamada, ubicado en la parte superior derecha.

Puede ocurrir que el navegador pida autorización para usar la cámara, por lo que habrá que aceptar para que nos puedan ver durante la llamada. Si no queremos ser vistos, rechazaremos la petición y sólo se nos escuchará. En el caso de que el que contacte por videollamada no seas tu, aparecerá una ventana emergente en la pantalla del ordenador, en la que habrá que aceptar o rechazar. Es decir, la misma dinámica que en el móvil, aunque con una diferencia, la videollamada desde el ordenador no tapará el chat como ocurre en el teléfono.