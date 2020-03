El mapa del mundo se tiñe cada vez más de rojo. Los infectados por coronavirus ya han superado los 800.000 casos y el número de fallecidos por Covid-19 ha aumentado a 38.743, según los datos difundidos hoy por los investigadores de la Johns Hopkins University.

Desde la Organización Mundial de la Saludo (OMS) advierten que ya son 202 los países o territorios con positivos en coronavirus. Cabe preguntarse entonces qué países no han registrado casos o no han informado de ello.

A continuación la lista de lugares en los que no se han reportado positivos:

En África

En el continente africano el virus tardó en llegar y al principio solo eran casos “importados” o extranjeros. Sin embargo, hoy solo quedan cinco países y territorios a los que el Covid-19 no ha llegado. Somalilandia, Malaui, Lesoto, Burundi y el Sáhara Occidental no presentan ningún caso de coronavirus. En Lesoto, país rodeado por Suráfrica, han decretado la emergencia nacional a pesar de no tener aún ni un enfermo por coronavirus.

Sierra Leona había estado en esta lista hasta hoy. Según informa Reuters, un hombre de 37 años que viajó a Francia y volvió al país el 16 de marzo ha dado positivo. La buena noticia es que ha estado en aislamiento desde entonces, según indicó el presidente para tranquilizar a la población.

En Asia

Turkemistán y Tayijistán continúan sin presentar casos de coronavirus. Es más, en este último país asiático, la liga de baloncesto continúa y las apuestas por los equipos tayikos han aumentado un 2.000%.

Corea del Norte es un tema aparte. Desde Pyongyang, la dictadura de Kim Jong Un está más interesada en hacer pruebas nucleares que en proteger a la población de esta pandemia. No hay información fidedigna de si hay casos o no. Obviamente, su aislamiento internacional ayuda, pero su cercanía a China y Corea del Sur, hace pensar a los expertos sanitarios que sí presentan casos.

En Oriente Medio

Yemen, que está librando una sangrienta guerra civil e internacional en su territorio, no presenta, por el momento, casos de coronavirus. Sin ir más lejos, la coalición árabe liderada por Arabia Saudí, bombardeó ayer la capital yemení, Saná, controlada por los hutíes desde 2014. Se teme que un brote de Covid-19 pondría aún más al límite al país, que ya sufre bombardeos a hospitales y una pobreza inmensa.

En Oceanía

Ni la Universdad Johns Hopkins ni la OMS tienen constancia de que haya casos en las Islas Salomón, Niue, Tonga, Samoa y Vanuatu. Tampoco en el territorio que pertenece a Estados Unidos, Samoa Americana.

La Antártida

El continente antártico tampoco tiene ningún caso de coronavirus. Su población, que no es autóctona y además vive allí solo temporalmente, varía de los 1.000 habitantes en invierno a los 5.000 en verano. Por suerte, ninguna de las bases científicas internacionales del continente helado ha reportado positivos de Covid-19.

Países con un solo caso

Además de Sierra Leona, que hoy ha confirmado su primer caso, en Papua Nueva Guinea solo hay una persona que ha dado positivo, así como en Timor Leste, que tampoco hay casos. En el caribe, en San Vicente y Granadinas también tienen solo un positivo.