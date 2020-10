La mano derecha de Guaidó llega a México tras un viaje fallido a España

El jefe de Gabinete de Juan Guaidó, Roberto Marrero consiguió salir de Venezuela y se encuentra en México solo unos días después de que las autoridades venezolanas le impidieran viajar a España en un vuelo humanitario. Marrero, mano derecha de Guaidó fue indultado el pasado mes de septiembre después de pasar un año y medio detenido en la sede del servicio secreto acusado de terrorismo y de promover las protestas sociales del año pasado.

Roberto Marrero confirmó su salida del país vía México y agradeció el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para poder realizar el viaje y reunirse finalmente con su familia a través de un mensaje en Twitter. La intervención del país norteamericano ha sido fundamental a pesar de que nunca ha apoyado abiertamente a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por casi 60 países, incluido España.

El congresista estadounidense Eliot Engel, líder de la comisión de Asuntos Exteriores confirmó que Marrero logró salir de Venezuela y agradeció el compromiso del gobierno mexicano en cuidar la integridad del político. Según confirmaron a LA RAZÓN fuentes de la Secretaría de Exteriores de México, Marrero salió de Venezuela junto a un diplomático mexicano.

“Estoy contento de que pronto se vaya a reunir con su familia”, escribió Engel en su cuenta de Twitter. Su destino final es Miami, donde se encuentran sus allegados tal como afirmó el propio Marrero en un vídeo publicado por LA RAZÓN el pasado fin de semana.

En las imágenes se ve como al colaborador de Guaidó le hacen abandonar la aeronave cuyo destino final era Madrid aunque hacía una escala en Estados Unidos. “¿Quién tiene compasión de mi familia, que tiene año y medio que no me ve?”, se le oye decir en el vídeo. “Mi destino era Miami, pero como no hay salida por ningún lado me conseguí (pasaje) en este”, añade.

Antes de abandonar la aeronave, estaba esperando al cónsul de España, Juan José Buitrago de Benito, según informó este diario. Por la suspensión de vuelos regulares entre Venezuela y España el Consulado General organizó varios vuelos chárter especiales para favorecer el retorno a España de ciudadanos españoles, nacionalizados y residentes.

Detenido en 2019 por el Sebin

Marrero fue detenido la madrugada del 21 de marzo de 2019 cuando agentes encapuchados del Sebin irrumpieron en su vivienda y se lo llevaron, según relató entonces el diputado Sergio Vergara, vecino de Marrero, quien acusó a los funcionarios de colocar dos fusiles y una granada para acusarlo falsamente.

A principios del mes de septiembre fue indultado por el presidente Nicolás Maduro junto a un centenar de presos políticos del Gobierno chavista que se encontraban detenidos o protegidos en sedes diplomáticas, fruto de un acuerdo con el dirigente opositor Henrique Capriles.

El gesto se interpretó en Venezuela como un intento de rebajar las tensiones y de conseguir apoyo internacional de cara a las elecciones parlamentarias que Maduro pretende celebrar en diciembre y que fueron rechazadas por líderes opositores como Guaidó y Leopoldo López. Por el contrario Henrique Capriles llamó a la participación en un principio, pero finalmente se retractó al considerar que no existen garantías de una votación limpia.