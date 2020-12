La gestión de la pandemia le cuesta a Johnson su peor rebelión parlamentaria

Boris Johnson sufrió esta noche la peor revuelta de sus filas desde que se convirtió en primer ministro. A pesar de que este miércoles termina el confinamiento en Inglaterra impuesto el pasado 5 de noviembre, el “premier” considera que está obligado a imponer nuevas restricciones porque Reino Unido no puede “relajarse” a la espera de que llegue la vacuna.

El problema es que los rebeldes ya no comulgan con otro paquete de medidas que creen atentan contra las libertades civiles y dañan aún más la economía de un país ya en recesión. Más de 50 diputados plantaron cara a su líder cuando el nuevo programa se sometió a votación en la Cámara de los Comunes.

Salió adelante por 291 votos a favor frente 78 en contra. Pero la mayor parte de los rebeldes fueron de las propias filas conservadoras, ya que los líderes de las formaciones de la oposición mandaron a los suyos abstenerse.

El líder laborista, Keir Starmer, reconoció que las restricciones debían continuar, pero puso en duda que el plan específico del Ejecutivo fuera ahora el adecuado y denunció que las ayudas para las empresas afectadas no eran “suficientes”. En la práctica, vino a advertir que el apoyo que hasta ahora había ofrecido el laborismo al Gobierno no se podía dar por hecho.

Downing Street solo tiene competencias en sanidad en Inglaterra. Escocia, Gales e Irlanda del Norte han impuesto sus propias medidas. Aunque las naciones han llegado a un acuerdo para que en todo Reino Unido existan las mismas reglas desde el 23 al 27 de diciembre, a fin de no tener que cancelar por completo las fiestas.

Hasta el 3 de febrero

Hasta entonces, en Inglaterra existirá a partir de este miércoles un nuevo semáforo epidemiológico que dividirá a los distritos en tres niveles, según el grado de contagio. El `premier´ prometió a sus filas que el nuevo programa tiene una “fecha de caducidad” para el 3 de febrero. A fin de calmar los ánimos, se ha comprometido a revisar los niveles a mitad de diciembre. No obstante, ya ha adelantado que no cree que hasta Semana Santa se pueda regresar “a algo parecido a la normalidad”.

Más de 55 millones de personas, o lo que es lo mismo, el 99% de Inglaterra deberá ajustarse a los dos niveles más severos -de riesgo alto y muy alto- con fuertes restricciones en el sector hostelero.

Johnson se ha negado a publicar un análisis que muestre el impacto de la pandemia en diferentes sectores de la economía, pero reconoce que la hostelería ha “soportado una parte desproporcionada de la carga” durante la crisis, por lo que anunció un nuevo paquete de ayudas de 40 millones de libras (43 millones de euros) para los pubs más afectados por las nuevas medidas.

En las últimas 24 horas previas al martes, se registraron 603 muertes, incrementando la cifra total de fallecidos a 59.051. Las infecciones en Inglaterra han bajado un 30 % durante el segundo encierro, que comenzó el pasado 5 de noviembre. Los investigadores estiman que el número R -que mide el potencial de transmisión del virus- ha caído al 0,88, lo que indica una reducción en la velocidad de expansión.

No obstante, Johnson pide cautela. “Tenemos que ser realistas -señaló- y aceptar que esta vacuna no está aquí todavía, ninguna vacuna” y, “si bien todas las señales son prometedoras y casi todos los científicos con los que he hablado están de acuerdo en que el progreso seguramente llegará, no tenemos todavía una que haya obtenido la aprobación de los reguladores”.

A partir de este miércoles, se podrán reabrir los gimnasios y tiendas de artículos no esenciales en todo Inglaterra. No obstante, en cuanto a pubs y restaurantes, habrá diferencias. Los que estén en el nivel 1 podrán ofrecer la última ronda hasta las 22.00 horas, pero podrán estar abierto hasta 23.00 horas; los del nivel 2, solo podrán abrir si ofrecen comida; los de nivel 3, sólo puede tener servicio de comida para llevar.

Respeto a las reuniones sociales, el nivel 1, estarán permitidos encuentros de un máximo de seis personas tanto en interior como exterior; en el nivel 2, máximo de seis personas solo en exterior; en nivel 3, de máximo riesgo, prohibidas reuniones tanto en exterior como interior.