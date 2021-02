El ejército de Myanmar asegura haber tomado el control del país

A primera hora del lunes se produjo un golpe militar en Myanmar y la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, fue detenida bajo arresto domiciliario, según los informes, mientras se cortaban las comunicaciones con la capital.

Se perdió el acceso telefónico y de Internet a Naypyitaw y no se pudo contactar con el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia.

Estados Unidos, Australia y otros países se mostraron preocupados por los informes e instaron a los militares de Myanmar a respetar el estado de derecho.

En un comunicado emitido esta noche, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó que están “alarmados por las informaciones de que los militares birmanos han dado pasos para minar la transición democrática en el país” y confirmó que el presidente Joe Biden ha sido informado sobre los últimos acontecimientos, incluida la detención de la jefa de facto del Gobierno, la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.

“Reafirmamos nuestro fuerte apoyo a las instituciones democráticas birmanas y, en coordinación con nuestros socios regionales, urgimos a los militares y a todos las otras partes a adherirse a las normas democráticas y al imperio de la ley y a liberar a los detenidos hoy”, añade el comunicado.

La ministra de Asuntos Exteriores australiana, Marise Payne, pidió la liberación de Suu Kyi y de otras personas que, según los informes, están detenidas. “Apoyamos firmemente la reconvocatoria pacífica de la Asamblea Nacional, en consonancia con los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020”, dijo.

Los legisladores de Myanmar debían reunirse el lunes en la capital, Naypyitaw, para celebrar la primera sesión del Parlamento desde las elecciones del año pasado.

El portal de noticias online Myanmar Now citó fuentes no identificadas sobre la detención de Suu Kyi y del presidente de la LND alrededor del amanecer y no tenía más detalles. Myanmar Visual Television y Myanmar Voice Radio publicaron en Facebook alrededor de las 6:30 de la mañana que sus programas no estaban disponibles para emitirse con regularidad.

Suu Kyi, de 75 años, es con diferencia la política más dominante del país, y se convirtió en su líder tras liderar una lucha no violenta durante décadas contra el régimen militar.

El partido de Suu Kyi obtuvo 396 de los 476 escaños de las cámaras baja y alta del Parlamento en los comicios de noviembre, pero los militares tienen el 25% del total de los escaños en virtud de la constitución elaborada por los militares en 2008, y varios puestos ministeriales clave también están reservados a militares.

Los militares, conocidos como el Tatmadaw, denunciaron que hubo un fraude masivo en las elecciones, aunque no han aportado pruebas. La Comisión Electoral de la Unión Estatal rechazó la semana pasada sus acusaciones.

En medio de las disputas por las acusaciones, el martes pasado los militares aumentaron la tensión política cuando un portavoz en su conferencia de prensa semanal, respondiendo a la pregunta de un periodista, se negó a descartar la posibilidad de un golpe de Estado. El general de división Zaw Min Tun se explayó diciendo que los militares “seguirían las leyes de acuerdo con la Constitución”.

Utilizando un lenguaje similar, el comandante en jefe, el general de división Min Aung Hlaing, dijo a los oficiales superiores en un discurso pronunciado el miércoles que la Constitución podría ser revocada si las leyes no se aplicaban correctamente. A la preocupación se sumó el inusual despliegue de vehículos blindados en las calles de varias grandes ciudades.

El sábado, sin embargo, el ejército negó haber amenazado con un golpe de estado, acusando a organizaciones y medios de comunicación no identificados de tergiversar su posición y de sacar de contexto las palabras del general. Agencias