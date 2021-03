La Autoridad del Canal de Suez (SCA) ha indicado que entre 15.000 y 20.000 metros cúbicos de arena tendrán que ser dragados en la zona en la que ha quedado encallado el carguero ‘Ever Given’ para poder proceder a su liberación y restaurar el tráfico en esta vía. El presidente de la SCA, Osama Rabie, ha detallado que esta cantidad de arena deberá ser retirada de la zona para lograr alcanzar una profundidad de entre doce y 16 metros que permita el flotado del buque, que quedó encallado el martes, según un comunicado publicado por el organismo a través de su página web.

Asimismo, ha indicado que los trabajos en la zona continúan en cooperación con la compañía de rescate neerlandesa SMIT, mientras que Rabie ha hecho hincapié en que los esfuerzos “se llevan a cabo según los mayores estándares de seguridad marítima” y “teniendo en cuenta diversos factores, entre ellos la naturaleza del terreno, la presencia de arcilla y la distancia de seguridad entre el carguero y la draga”.

Por su parte, el Gobierno egipcio ha resaltado que dos dragas y cuatro excavadoras están participando en los esfuerzos para la retirada de la arena en la zona para intentar liberar el carguero, de 400 metros de eslora y 59 metros de manga, que transporta 224.000 toneladas de mercancía, tal y como ha recogido el diario ‘Al Ahram’.

La SCA indicó el miércoles que en los trabajos participaban también ocho embarcaciones, la mayor de las cuales es la ‘Baraka 1’, con un poder de arrastre de 160 toneladas. Rabie recalcó que el objetivo es asegurar que el tráfico marítimo no sufre consecuencias, dado que el doce por ciento del comercio mundial atraviesa esta vía a diario.La empresa japonesa propietaria del buque de bandera panameña Ever Given, que permanece varado desde el pasado martes en el canal de Suez, afirmó hoy que aspira a desencallarlo este sábado en colaboración con las autoridades locales.

La empresa nipona dueña del Ever Given aspira a desencallarlo este sábado

La firma nipona de transporte marítimo Shoei Kisen explicó este viernes en una rueda de prensa que trabaja en cooperación con la Autoridad del Canal de Suez y con las otras empresas responsables de las operaciones del buque para retirar la tierra en la que ha encallado la proa del Ever Given, una tarea “que aún está en marcha”. El presidente de la empresa, Yukito Higaki, señaló que se está empleando “maquinaria adicional de dragado” con el objetivo de liberar el buque “hacia la noche del sábado”, según horario japonés, en su comparecencia ofrecida en Ehime (sudoeste de Japón), donde tiene su sede Shoei Kisen.

Una portavoz de la empresa confirmó a Efe que Shoei Kisen está asegurada como propietaria del portacontenedores, ante las posibles demandas que podría afrontar debido a las interrupciones del transporte marítimo causadas por el incidente que mantiene bloqueado el canal desde el pasado martes.