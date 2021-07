¿Qué países recomiendan no viajar a España este verano?

Las últimas horas están siendo muy intensas en el sector turístico de España. Y es que el país se ha adentrado en la considerada quinta ola de Covid-19, los contagios suben y, aunque la presión hospitalaria está estable y fuera de peligro y la vacunación va a un buen ritmo, los países vecinos consideran el aumento de casos positivos de coronavirus como algo relevante para, al menos, recomendar no viajar a España.

La última en sumarse ha sido Alemania. El Gobierno alemán incluyó este viernes a toda España en la lista de regiones de riesgo por Covid por el repunte de la incidencia en los últimos días. España presenta una incidencia acumulada en los últimos siete días de 179, y el límite que pone Alemania en este periodo de tiempo es de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, más del triple. Aunque Castilla-La Mancha y Ceuta y Melilla están por debajo de esa cifra, Alemania ha incluido a toda la región.

Además, Francia es otro de los países que nos ha “tachado”. El secretario de Estado de Asuntos Europeos francés, Clément Beaune, desaconsejó a los franceses que viajen a España y Portugal en vacaciones por el repunte de los contagios de coronavirus y planteó la posibilidad de tomar nuevas medidas si la situación epidemiológica se recrudece. Sin embargo, el ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, envió un mensaje de tranquilidad a los que vengan de vacaciones a la península, afirmando que no tiene que “cundir el pánico entre las personas que han reservado sus vacaciones en España, en Portugal o en otro sitio. Desde el momento en que tienen el certificado sanitario, están habilitadas para circular y evidentemente les dejamos circular”.

Países Bajos incluyó el pasado mes a Baleares y Canarias como destinos seguros, aunque dejó fuera al resto de España. También incluyó a Alemania o Italia entre sus destinos seguros -que no sin riesgos- para viajar este verano. Estos países pasaban a ser de “categoría amarilla”, mientras que dejaba a la Península en “categoría roja”.

Bélgica es otro de los países que aconseja no viajar a España. El pasado lunes, el ministro de Sanidad de Bélgica, Frank Vandenbroucke, recomendó a sus conciudadanos que eviten desplazarse a zonas rojas por alta incidencia, como Cataluña, en caso de no estar plenamente vacunado y apeló al “sentido común” de los ciudadanos a la hora de viajar este verano.

Reino Unido incluyó hace unos días en su lista verde a Baleares, que parece que es la única que se libra del batacazo al turismo nacional. El resto de regiones de España se mantienen en la “lista ambar”, la cual el Reino Unido no prohíbe viajar, pero asegura que no es seguro y no lo recomienda. Por lo menos, el país británico suprimirá el próximo 19 de julio -día en el que se pone fin a mascarilla y restricciones en Reino Unido- la obligatoriedad de guardar cuarentena a la vuelta a Inglaterra a personas completamente vacunadas de países de esta lista en la que se incluye casi toda España.