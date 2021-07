Nikita Makarenko, el uzbeko que se ha ganado el corazón de los españoles: “¡Viva España!”

Nikita Makarenko es un periodista, bloguero, músico y productor procedente de Uzbekistán. En los últimos días, se ha convertido en toda una estrella en Twitter España, después de varios tweets en los que menciona al país e incluso de dar consejos a los españoles para viajar a Uzbekistán. “Seguid el ejemplo de Ruy González de Clavijo”, dice Makarenko en su red social, recordando el embajador del rey de Castilla Enrique III que fue mandado por este a Samarcanda, capital del gran imperio mongol, con la intención de crear una gran alianza para luchar contra los otomanos.

Hola, amigos! I know you've been waiting for this moment. Me too. Today famous packed-Talgo train has arrived in #Uzbekistan. So I invite you to the first-ever TRAIN UNBOXING! 🚄🇪🇸🇺🇿🎁 pic.twitter.com/lIab4G16qK — Nikita Makarenko (@nikmccaren) July 25, 2021

Pero este uzbeko también se ha hecho viral por una respuesta a un usuario de la red que le recriminaba “haber sido pagado por no hablar de la situación de Cataluña”, cuando mostró la llegada de un tren español Talgo a Uzbekistán. “¿Mi silencio? ¡Si nosotros vivimos en Asia Central!”. El usuario en cuestión volvió a contestarle, a lo que Makarenko respondió: “Yo creo que a España no le importa nuestra opinión, y no es un regalo, nosotros pagamos por el tren”.

En primer lugar, me gustaría preguntarle sobre el nuevo tren español Talgo que ha llegado a Uzbekistán... ¿Por qué es tan especial y qué significa para el país? ¿Y el unboxing, que fue sensacional?

Pues los trenes de Talgo realmente cambiaron las reglas del juego. Por cierto, tienen un nombre especial aquí, “Afrasiab” - este es un antiguo nombre sogdiano de Samarcanda. Eso viene de tiempos que fueron antes de Alejandro Magno. Hubo una civilización. Entonces, antes de que aparecieran los trenes “Afrasiab”, había que usar viejos trenes, autobuses o automóviles soviéticos malolientes para llegar a nuestras hermosas ciudades antiguas de Bukhara y Samarcanda. El viaje en coche dura 4 horas hasta Samarcanda y 6 horas hasta Bukhara. Cuando apareció Talgo-Afrasiab, se volvió muy cómodo, rápido y agradable viajar entre ciudades. ¡A la gente le encanta! Realmente impulsó el turismo interno.

I think Spain doesn't give a shit about our opinion on Catalonia, and we paid for the train :) — Nikita Makarenko (@nikmccaren) July 22, 2021

Siempre faltan entradas. Somos el único país de Asia Central con una red de ferrocarriles de alta velocidad. Y si el tren lo construyen españoles, la infraestructura ferroviaria es completamente uzbeka. No había ninguna empresa extranjera involucrada en la construcción. También construimos un sistema de metro nosotros mismos, somos buenos en eso. En realidad, vivo en Uzbekistán solo por el ferrocarril. Mis antepasados llegaron aquí en el siglo XIX desde Rusia para construir el primer ferrocarril de Asia Central desde el Mar Caspio a Bukhara. Y se quedaron en Bukhara. Entonces. ¡el ferrocarril es una gran cosa! Por ahora, los ferrocarriles de alta velocidad con “Afrasiabs” conectan Tashkent, Samarkand, Bukhara, Shakhrisabz y Karshi. La próxima ciudad - ¡es la antigua Khiva! Y será fascinante porque pondrá fin a la historia: ¡las cuatro ciudades antiguas estarán conectadas!

¿Cuántas visas ya se han preparado? ¿Por qué crees que mucha gente quiere ir allí ahora?

No tengo ni idea y no puedes contar. ¡No tenemos visas para españoles! No tiene visa para usted. Pero podemos intentarlo contar con fin de año junto con el Ministerio de Turismo, y lo haremos. En realidad, me involucro mucho en la promoción del país, porque soy productor de TV y filmo mucho para programas de TV extranjeros. En 2018 filmamos un popular programa británico “Race Across The World”, y la cantidad de turistas británicos aumentó significativamente. ¡Así que espero que mi pequeña e inesperada campaña de Twitter traiga también a algunos españoles encantadores! Creo que a la gente le encantaría venir a Uzbekistán porque todavía es una “joya por descubrir”. No es Egipto o Tailandia donde ya se ha representado cada piedra. ¡Tienes que descubrir Uzbekistán!

Un usuario de Twitter dijo que “te habían pagado por callar la situación de Cataluña”, y tenías que responderle. Entonces, muchos españoles estuvieron de acuerdo contigo y tu respuesta. Pero, ¿Qué sabes de Cataluña?

De hecho, soy un intelectual. Y seguro que sé lo que es Cataluña. He estado en Barcelona y me ha gustado mucho. Sí, no conozco los detalles. No conozco la historia, no conozco bien la cultura, y creo que es genial. Pero el sentido de mi respuesta a ese tipo fue como “oye, no sé nada sobre tu política y no quiero saber ni estar involucrado”. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero seguro que conozco algunos detalles. Soy un gran admirador de Gaudí y su arquitectura. Y mi madre también. Su gran sueño es visitar Barcelona, y de hecho lo planeamos para 2020, ¡pero ya sabes lo que pasó! De todos modos, la llevaré a ver las obras maestras de Gaudí. Dato interesante (de cualquier forma que nunca creerás, aunque se podría encontrar en algunas de mis entrevistas).

🇪🇸✈️🇺🇿 How to visit Uzbekistan: a thread for dear Spaniards. Read my tweets and follow the path of Ruy González de Clavijo!



1) It is visa-free for you. You need to have a negative PCR test which was done not earlier than 72 hours before the border crossing.



More tips inside: pic.twitter.com/8p0X7DGuyK — Nikita Makarenko (@nikmccaren) July 23, 2021

Siempre repito que solo hay 2 cosas en el mundo que me impactaron profundamente. Como completamente conmocionado mi mente. Es el interior del Templo de Gaudí en Barcelona y una vista del Mar de Aral occidental en la meseta de Ustyurt. ¡Qué casualidad! Otro paralelismo con Karakalpakstan. Ambas cosas parecen haber sido creadas no por humanos ni en la Tierra. Por eso me gusta tanto. Además, conozco un poco de la historia moderna de Barcelona. Soy un gran admirador de George Orwell, y él tiene un libro “Homenaje a Cataluña”. Lo leí para saber lo que pasó allí durante la Guerra Civil, todas estas cosas del POUM y sus peleas con los comunistas. Sé quién es Joaquin Maurin.

Por otro lado, ¿Qué nos cuenta de Karakalpakistan?

Bien. Me gusta mucho. Karakalpakstan es un lugar muy singular. Al principio, la historia del mar de Aral. El cuarto lago más grande del mundo está muerto. Una falla impresionante de la humanidad. Vale la pena verlo con tus propios ojos. En segundo lugar, hay grandes personas que viven alrededor, Karakalpaks. Es una tribu nómada en el pasado. ¡En el pasado, en tiempos de Alejandro Magno, había un matriarcado! Aún así, las mujeres de Karakalpak son muy independientes y sus trajes nacionales están llenos de metal, porque ser una guerrera está en su sangre. Junto a él, hay una impresionante meseta de Ustyurt donde Europa se encuentra con Asia, cañones, lagos, el antiguo puerto de Muynak, antiguas fortalezas. Hay una orquesta de ópera, ballet y sinfónica en su capital, Nukus! Y la cereza encima del bizcocho. ¿Has oído hablar de la vanguardia rusa? ¿Chicos como Kandinsky, Malevitch? ¿Cuál sigue siendo uno de los artistas más caros del mundo? Entonces, la segunda colección más grande de vanguardia rusa está aquí, en Nukus. El museo lleva el nombre de Igor Savitsky. El llamado “Louvre en el desierto”. ¿Por qué? Compruébelo usted mismo. Me gusta mucho Karakalpakstan, y la mayoría de mis ambiciosos proyectos actuales tienen el objetivo de promover esta tierra remota y su gente.

Eres conocido como una estrella en España gracias a tus tweets donde hablas de España. ¿Se piensa esto en Uzbekistán?

Sí, en Uzbekistán tengo mi reputación. Soy el bloguero más popular que escribe en ruso, y un conocido periodista e influencer. Además, trabajo en el famoso Teatro Ilkhom y dirijo mi banda de música ELECTROOKO. ¡Vendremos a España una vez, seguro! Ahora nos estamos preparando para una gira por Eurasia en septiembre. A través de las antiguas capitales soviéticas: Almaty, Bishkek, Dushanbe, Ereván, Kiyv y Moscú. Entonces, ser una celebridad no es algo nuevo para mí. Pero soy un hombre muy modesto y trabajador. Estoy muy contento de que sorprendentemente mis tweets se volvieran virales en España. Pero creo que podemos compartir mucho con los europeos. Durante años hemos vivido con el estrés constante de que somos personas punky e inútiles del tercer mundo que deberían ser enseñadas por las naciones desarrolladas. Pero no es así. Hay algunos conocimientos, experiencias y algunos puntos de vista que podrían ser interesantes para compartir con los europeos. Especialmente cuando veo que a veces hay una falta de sentido común en lo que está sucediendo en la Madre Europa. Entonces, ¡estudiemos unos de otros! Y gracias por los trenes y por el país que es simplemente hermoso y tan mágico al que quieres regresar pase lo que pase. ¡Viva España!