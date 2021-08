El sucesor de Merkel trata de evitar más restricciones a mes y medio de las elecciones

Alemania pondrá fin a las pruebas gratuitas de coronavirus el 11 de octubre como una forma de alentar a todos aquellos que todavía no se han vacunado. Esta fue la principal decisión que se acordó ayer en una reunión en Berlín entre Angela Merkel y los jefes de Gobierno de los 16 Estados federados y que supuso la vuelta al trabajo del Ejecutivo germano.

En el punto de mira la propagación de la variante delta que hace temer la llegada de una nueva ola pero, sobre todo, la celebración de las elecciones federales el 26 de septiembre. Justo cuando está a punto de llegar el punto álgido de la campaña electoral, la Gran Coalición ha evitado poner en marcha nuevas restricciones y ha descargado toda su artillería en el intento de fomentar lo máximo posible la campaña de vacunación. Armin Laschet, el candidato conservador para suceder a Merkel, dijo que Alemania necesitaba aumentar las pruebas y aumentar las vacunas. «Queremos y probaremos más para evitar un nuevo bloqueo», aseguró. Con la esperanza de convertirse en canciller, Laschet está desesperado por evitar nuevas restricciones o confinamientos.

Con el final de la gratuidad de los test rápidos, el Gobierno asume que ya no tiene sentido atribuir el coste de las pruebas a las arcas públicas cuando ya la mayoría de la población tiene acceso a la vacuna. El acuerdo implica que a partir del 11 de octubre quienes quieran hacerse una prueba deberán pagar por ella, con la única excepción de las personas que no pueden vacunarse o aquellos colectivos para los que no existe una recomendación general de vacunación, como las embarazadas o los menores.

Berlín da carpetazo a una medida que comenzó a aplicar en marzo y que permite que cada ciudadano tenga derecho al menos a una prueba gratis a la semana. La canciller defendió que ya hay suficientes vacunas y confía en alcanzar una tasa de inmunización general de «hasta el 80%». Por ahora, algo más del 55% de la población tiene la pauta completa, por lo que Merkel abogó por seguir avanzando como «contribución a la comunidad».

Algunos políticos criticaron la propuesta, argumentando que equivale a una especie de impuesto a los pobres. Otros afirmaron que poner fin a estas pruebas es una forma de castigar a las personas que se niegan a vacunarse. Después de un comienzo lento que adquirió algo de velocidad en marzo, la campaña de vacunación ha perdido fuelle en las últimas semanas. A las autoridades les preocupa que Alemania no alcance el objetivo establecido por la agencia federal de control de enfermedades de inmunizar al menos al 85% de las personas entre 12 y 59 años y al 90% de las mayores de 60 años. En respuesta a la caída de la demanda, el Ejecutivo ha comenzado a presionar para que se realicen más vacunas en centros comerciales o incluso ofrecer incentivos para que la gente se presente a inocular. Se espera que esto anime a más personas a recibir vacunas, ya que los no vacunadas tendrán que pagar las pruebas que necesitan para poder entrar en restaurantes, participar en ceremonias religiosas o practicar deportes de interior

El primer ministro bávaro, Markus Söder, dijo que no sería justo para quienes están vacunados si tienen que seguir pagando las pruebas de otros y agregó que las personas vacunadas no deberían estar sujetas a otro bloqueo si la tasa de infección aumenta en el otoño. Si bien Alemania tiene un número relativamente bajo de casos, están aumentando nuevamente. Las autoridades temen que los alemanes no vacunados, especialmente los jóvenes, puedan contraer y propagar el virus durante los próximos meses.