La «diplomacia de rehenes» entre China y Canadá

Más de una década de prisión por delito de espionaje. Esa es la sentencia que el miércoles caía sobre el empresario canadiense Michael Spavor, que lleva detenido casi tres años en una cárcel china y que esperaba el veredicto desde marzo, cuando tuvo lugar el juicio. «Por el crimen de espionaje y entrega ilegal de secretos de estado a fuerzas extranjeras, ha sido condenado a 11 años de cárcel, multa de 50.000 yuanes (unos 7.715 dólares) y deportación», se desprende de la declaración oficial del Tribunal Intermedio de Dandong, en la frontera con Corea del Norte. La sentencia no precisa cuándo será deportado, pero se estima que no ocurrirá hasta que haya cumplido su condena. Ahora, Spavor cuenta con dos semanas para apelar el veredicto que, de tramitarse, pasaría a manos del Tribunal Superior chino.

Spavor, que organizaba encuentros culturales con Corea del Norte, fue detenido en diciembre de 2018 en Dandong, inmediatamente después de que Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei, fuera arrestada por las autoridades canadienses a petición de Estados Unidos en el aeropuerto de Vancouver mientras hacía escala. Desde el momento de su detención, la jurisdicción estadounidense ha pedido a Canadá que extradite a la alta ejecutiva, hija del fundador del gigante tecnológico, a la que reclaman por fraude y violación de las sanciones sobre Irán a través de su subsidiaria Skycom, en EE UU.

Junto a Spavor, China detuvo el mismo mes de diciembre de 2018 a Michael Kovrig, ex diplomático y analista del grupo International Crisis, con base en Hong Kong, acusado también de espionaje. De la misma forma, su juicio tuvo lugar en marzo, pero sigue encarcelado a la espera de una sentencia que resuelva su caso. El círculo político canadiense, así como el diplomático en Pekín y distintas organizaciones de derechos humanos, coinciden en señalar que estas sentencias no son casualidad y califican los sucesos de «diplomacia de rehenes». Por su parte, China niega que esto sea así, aunque varias veces ha advertido de que habría «consecuencias» si Canadá no dejaba en libertad a la hija del magnate de las telecomunicaciones Ren Zhengfei, fundador de Huawei.

A las detenciones de «los dos Michaels», como se conoce el caso, hay que sumar la ratificación de la sentencia de muerte del también canadiense Robert Schellenberg, condenado por traficar con 225 kilos de metanfetamina que pretendía enviar a Australia. Cuando fue detenido, en 2014, fue declarado culpable y sobre él recayó una pena de 15 años, pero, dos meses después de que Schellenberg apelase y coincidiendo con la detención de Wanzhou, las autoridades chinas elevaron la condena a la pena capital.

El embajador de China en Canadá, Dominic Barton, ha calificado las detenciones como «arbitrarias» y ha declarado estar «muy decepcionado» con las sentencias. También Justin Trudeau, primer ministro canadiense, se ha pronunciado al respecto: «La sentencia de China sobre Michael Spavor es totalmente injusta e inaceptable» y llega «más de dos años y medio después de una detención arbitraria, falta de transparencia en el proceso legal y un juicio que no ha cumplido los estándares mínimos requeridos por el Derecho Internacional», recoge un comunicado oficial.

Mientras, la heredera del imperio Huawei sigue detenida bajo arresto domiciliario en su mansión de Vancouver a la espera de que los tribunales canadienses se pronuncien en las próximas semanas sobre su posible extradición a EE UU. Desde que todo estallara a finales de 2018, las relaciones entre Canadá y China son tensas. Tras conocer la sentencia de Spavor, el líder de la oposición del Gobierno de Canadá, Erin O’Toole, expresaba su preocupación sobre la participación de su país en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Pekín. «Nos acercamos a un punto en el que no será seguro para los canadienses, incluidos los atletas olímpicos, viajar [ahí]».