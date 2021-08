Al menos 12 personas han muerto en el aeropuerto de la capital afgana y sus alrededores, Kabul, según han revelado funcionarios talibanes y fuentes de la OTAN. Las muertes fueron causadas por disparos de armas de fuego o en estampidas. Los milicianos piden a las personas aún se encuentran en las instalaciones que se vayan si no disponen de autorización para viajar. “No queremos herir a nadie en el aeropuerto”, dijo el funcionario talibán, que se negó a ser identificado.

08:35 h

Pactaron con el grupo yihadista no romper los lazos bajo ningún concepto

En declaraciones a los medios, Albares se ha felicitado de la llegada de este primer grupo y se ha comprometido a seguir trabajando para que no quede desamparado ninguno de los colaboradores afganos, entre ellos, los traductores.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha garantizado este jueves que se evacuará a todos los afganos y sus familiares que han colaborado con España en los últimos años, aunque no ha dado cifras de cuál podría ser el número final de personas.

08:26 h

Se trata del único líder de la Alianza Norte que sigue en Afganistán dispuesto a dar la batalla

En rueda de prensa, la subsecretaria ha respondido que Ghani "ya no es una figura en Afganistán" al ser preguntada sobre la primera comparecencia del presidente afgano desde el exilio.

07:00 h

Biden insiste en que no se podía salir de Afganistán “sin que se produjera el caos”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este miércoles que no había forma de salir de Afganistán "sin que se produjera el caos", días después de que se presentara por primera vez ante la opinión pública desde la toma de los talibán de Kabul para reafirmar que la mejor opción era salir de ahí.

"No creo que se haya podido manejar de otra manera, vamos a revisarlo, pero la idea de que había una forma de salir sin que se produjera el caos, no lo creo. No sé cómo habría pasado", ha dicho Biden en una entrevista para la cadena ABC