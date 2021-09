Johnson contrata a camioneros de la Unión Europea para frenar el caos

Cuando un gobierno pide a la ciudadanía que no entre pánico, normalmente consigue el efecto contrario. Porque si las autoridades restan importancia a un problema es porque, al fin y al cabo, el problema existe. Y eso es lo que está pasando exactamente en el Reino Unido. El Ejecutivo de Boris Johnson asegura que “hay mucho combustible” en las reservas del país. Pero desde hace días, se vive un auténtico caos ante el cierre de gasolineras con surtidores donde cuelga el cartel de vacío. En las que aún existe suministro hay colas kilométricas provocando grandes atascos.

No hay transportistas. La pandemia, pero ante todo el Brexit con las nuevas reglas de inmigración, han creado una tormenta perfecta. Hay un déficit de 100.000 camioneros y aparte de los problemas de combustibles, se ven también estanterías vacías en los supermercados.

A fin de solventar la crisis, Downing Street se ha visto obligado a ofrecer 10.500 visados de trabajo temporales hasta navidades: 5.000 para camioneros y 5.500 para empleados de la industria avícola. Se trata de una auténtica humillación para Boris Johnson, el rockstar de la causa euroescéptica. Tomar el control de las fronteras y acabar con la llegada masiva de inmigrantes siempre fue el emblema de los brexiteers, pero el Reino Unido tiene ahora serias dificultades ante la falta de mano de obra.

El ministro de Transporte, Grant Shapps, restó ayer importancia al caos. “Es importante que sepamos que en este país, con seis refinerías y 47 instalaciones de almacenamiento, hay suficiente cantidad de combustible, no hay escasez”, recalcó en una entrevista con “Sky News”. “Si la gente se comporta con normalidad y llena (los depósitos de) sus coches cuando lo haría normalmente, entonces no habrá colas y no habrá escasez en los surtidores”, matizó.

Asimismo, recalcó que la mano de obra foránea es solo una parte de sus planes, que incluyen también acelerar los exámenes para dispensar nuevas licencias y animar a personas que ya tienen los permisos necesarios a que se reincorporen a la industria del transporte.

La entrada definitiva en vigor del Brexit al comienzo de este año llevó a la pérdida de unos 20.000 conductores comunitarios, y eso se unió a la pandemia, que obligó a cancelar unos 40.000 exámenes previstos para conceder nuevas licencias.

Shapps acusa ahora a los responsables de la industria de estar “desesperados por tener más conductores europeos que socaven los salarios británicos”. La Asociación de Transporte por Carretera británica (RHA, en inglés) defiende, sin embargo, que se necesitan 100.000 conductores adicionales en el Reino Unido y critica que los nuevos visados sean válidos solo durante tres meses, hasta las Navidades.

El director de Estrategia y Asuntos Públicos de la patronal, Rod McKenzie, puso en duda que transportistas europeos estén interesados en puestos de tan corta duración. “Doce semanas es un periodo increíblemente corto si estás trabajando en Polonia o en cualquier otro lugar de Europa. Si tienen suerte, verán el anuncio mañana, entonces tendrán que enviar una solicitud y encontrar un sitio donde vivir en el Reino Unido”, sostuvo. “Asumiendo que lograrán un visado, deberán también avisar con antelación a la empresa en la que estén trabajando ahora. Así que es fácil ver cómo el periodo de doce semanas se convierte rápidamente en diez semanas, en ocho semanas, y rápidamente surge (la pregunta) ‘¿Vale la pena?’”, describió.

El director de la agencia de empleo para transportistas HGV Recruitment Centre, Marc Fels, indicó por su parte a la BBC que las medidas del Gobierno son pocas y llegan “demasiado tarde”. “Cualquier conductor adicional que se incorpore al sector en este momento va a ser un beneficio. Pero creo que es demasiado poco, porque 5.000 (conductores) no van a cambiar mucho la falta de entre 90.000 y 100.000″, declaró.

El ministro de Transporte insiste en que la escasez de transportistas no es un problema exclusivo del Reino Unido. Pero el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, señala que el Brexit ha jugado un papel fundamental: “Era conocido que cuando salimos de la Unión Europea habría necesidad de un plan de contingencia para lidiar con esta situación”, dijo. “Se está viendo que el Gobierno no tiene ningún plan”, matizó durante el congreso anual del Partido Conservador.

La crisis tiene lugar en plena temporada de conclaves de las formaciones de Westminster. Mientras el premier Boris Johnson intentará mantener la autoridad ante los suyos, el líder de la oposición laborista deberá despejar dudas sobre su liderazgo y plantear un programa con el que recuperar el apoyo del llamado Muro Rojo del norte de Inglaterra donde los votantes que apoyaban al laborismo desde la II Guerra Mundial quedaron seducidos en las últimas generales de 2019 por Johnson ante las promesas de un Brexit que, ahora se demuestra, está generando unos problemas con los que muchos, pese a las advertencias, no contaban.