Francia vende 24 cazas y 3 fragatas a Grecia tras el fracaso de los submarinos nucleares con Australia

Grecia firmó un acuerdo con Francia el martes para comprar tres nuevas fragatas mientras París busca recuperarse de la pérdida de un gran contrato de submarinos con Australia. Según el acuerdo, Atenas también tiene la opción de comprar una cuarta fragata a París y ya ha encargado 24 aviones de combate Rafale fabricados por Dassault este año, lo que lo convierte en el primer país de la Unión Europea en comprar la nueva versión del caza francés.

El pacto de cooperación estratégica en materia de defensa y seguridad firmado por los presidentes de los países también forma parte de los esfuerzos para aumentar la autonomía militar europea. “Contribuye a la seguridad europea, al fortalecimiento de la autonomía y soberanía estratégicas de Europa y, por lo tanto, a la paz y seguridad internacionales”, dijo el presidente francés Emmanuel Macron en una conferencia de prensa con el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, quien añadió: “Esto nos atará durante décadas”.

Aviones franceses Rafael durante una exhibición aérea en Grecia este año FOTO: ALKIS KONSTANTINIDIS REUTERS

Los medios franceses informaron de que el acuerdo con Grecia podría suponer hasta 5.000 millones de euros, lo que aliviaría en parte el fracaso de la venta por parte de la empresa pública Naval Group para construir doce submarinos para Australia, quien finamente optó por cerrar un acuerdo con EEUU para adquirir ocho submarinos de propulsión nuclear.

Macron ha dicho durante la rueda de prensa con el primer ministro griego que “Europa debe dejar de ser ingenua cuando se trata de defender sus intereses y desarrollar su propia capacidad militar”. En su primera intervención pública tras el fiasco australiano, el presidente francés reclamó una mayor autonomía europea a medida que Washington reorienta cada vez más sus intereses hacia China y el Indo-Pacífico.

“Los europeos deben dejar de ser ingenuos. Cuando estamos bajo presión de poderes, que a veces endurecen (su postura), tenemos que reaccionar y demostrar que tenemos el poder y la capacidad para defendernos. No aumentar la tensión, sino protegernos a nosotros mismos”, dijo Macron. “Esta no es una alternativa a la alianza de Estados Unidos. No es una sustitución, sino asumir la responsabilidad del pilar europeo dentro de la OTAN y sacar las conclusiones de que se nos pide que cuidemos de nuestra propia protección”.

Cuando se le preguntó al presidente francés si este acuerdo corría el riesgo de aumentar las tensiones en el Mediterráneo oriental, Macron dijo que este pacto no está dirigido específicamente a un país, sino a Grecia, ya que la frontera exterior de la Unión Europea necesitaba ser protegida. “No tengo la sensación de que en el verano de 2020 Grecia fue la belicosa en el Mediterráneo oriental”, dijo Macron, aludiendo a las acciones turcas en la región.

“Como europeos, es nuestro deber mostrar solidaridad con los Estados miembros. Es legítimo que nos comprometamos a equiparlo para que pueda garantizar que se respete su integridad territorial y que nos comprometamos a cooperar para protegerlo en caso de intrusiones, ataques o agresiones, " él dijo.