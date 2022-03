Tropas rusas vuelven a Bielorrusia para reabastecerse tras sufrir grandes pérdidas

Pocos signos de “desescalada” aparecen en el norte del país, ya que Kiev y Chernigiv siguen siendo bombardeados por las tropas rusas durante la noche. Según el gobernador de Chernigiv, Vyacheslav Chaus, múltiples objetos civiles resultaron dañados en Nizhyn y Chernigiv, incluidas bibliotecas, centros comerciales y muchos edificios residenciales.

Intensos combates continúas cerca de Irpin y Bucha, al noroeste de Kiev. Según el asesor del ministro del Interior, Vadym Denysenko, la retirada de algunas tropas rusas anunciadas ayer parece más una rotación que una auténtica desescalada. Los últimos informes de inteligencia británicos afirman que algunos equipos militares y tropas rusas tuvieron que trasladarse a Bielorrusia para “reabastecerse” después de sufrir grandes pérdidas.

Los servicios de inteligencia ucranianos, británicos y estadounidenses también afirman que las tropas retiradas podrían usarse para fortalecer el intento ruso de ocupar Donbás en el este del país. La inteligencia británica ve el supuesto enfoque en Donbás como un reconocimiento tácito por parte de Rusia de que carece de fuerzas para mantener la ofensiva en más de un frente. Sin embargo, eso no significa que no se realizarán nuevos intentos de atacar Kiev en el futuro. Las tropas rusas están compensando su limitada capacidad para avanzar sobre el terreno con artillería pesada y ataques con misiles.

En Donbás, varios edificios residenciales de Lysychansk fueron destruidos por los bombardeos rusos esta mañana, según el gobernador local Serhiy Gayday. No se dispone de información sobre el número de víctimas, ya que se cree que muchas personas podrían estar enterradas bajo los escombros. Gayday también reiteró que los bombardeos rusos apuntan deliberadamente a objetivos de infraestructura civil, como almacenes de alimentos. La situación en todo el Donbás sigue siendo tensa y continúan los combates en Rubizhne y Popasna. Las ciudades permanecen bajo control ucraniano.

También hay intensos combates en la ciudad de Izium, en la región de Jarkiv, donde las tropas rusas intentan rodear al grueso de las fuerzas ucranianas en Donbás desde el norte. Los ucranianos rechazan las afirmaciones del Ministerio de Defensa ruso de que la ciudad estaba bajo el control de Moscú. Mientras tanto, Jarkiv y los pueblos de los alrededores han sido bombardeados con unos 180 ataques de artillería durante la noche.

Las sirenas de defensa aérea sonaron en todas las regiones de Ucrania durante toda la noche. Varios objetivos industriales fueron alcanzados por misiles rusos en la región de Jmelnitski. Un incendio en el depósito de petróleo en la región de Rivne, que comenzó después de un ataque ruso hace casi dos días, aún no se ha apagado.

2.000 soldados de Georgia y Osetia del Sur

El Estado Mayor del ejército ucraniano informa de la llegada de unos 2.000 soldados de los territorios controlados por Rusia en Georgia, Osetia del Sur y Abjasia. Se espera también una nueva ronda de movilización en las partes de Donbas ocupadas por Rusia a partir del 1 de abril.

Por la noche se produjeron explosiones en la ciudad rusa de Belgorod. Su gobernador afirmó que se inició un incendio en el almacén de municiones. La agencia rusa TASS dijo que el almacén fue bombardeado desde territorio ucraniano, algo que el ejército ucraniano no ha confirmado.

El presidente Volodimyr Zelenski señaló en su discurso que las conversaciones en Turquía habían sido “positivas pero no han acabado con las explosiones de los proyectiles rusos”. El mandatario agregó que los ucranianos no son ingenuos y que no ve “ninguna razón para confiar en las palabras de ciertos representantes de un estado que sigue luchando por nuestra destrucción”. También pidió a Occidente que se refuercen las sanciones.

El embajador de Ucrania ante la ONU, Sergiy Kyskytsia, comparó la acción de Putin en Ucrania con la opresión de Stalin. Recordó que Stalin también provocó deliberadamente una catástrofe humanitaria para subyugar la resistencia de los ucranianos a la colectivización impuesta por los soviéticos que culminó en Holodomor, una hambruna artificial que mató entre 3 y 7 millones de campesinos ucranianos durante los años treinta del siglo pasado.