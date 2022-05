¿Dónde se ha metido el general Gerasimov, jefe del Estado Mayor del Ejército ruso?

El general Valery Gerasimov, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, está en paradero desconocido. No se le vio en el desfile del Día de la Victoria en Moscú, donde más de 10.000 personas participaron en una gran exhibición militar. La ausencia de una de las máximas autoridades del Ejército, considerado por algunos como un Maquiavelo posmoderno, ha levantado todo tipo de rumores sobre su salud y su condición como jefe del Estado Mayor. Algunas fuentes cercanas al gobierno de Ucrania sostienen que Vladimir Putin podría haber suspendido de Gerasimov de sus funciones debido a los fracasos cosechados por las tropas rusas durante la invasión de Ucrania. Otras voces creen que el general está convaleciente después de resultar herido en Izium, una localidad ucraniana, donde se trasladó para seguir de cerca el desarrollo de lo que el Kremlin llama “operación militar especial”.

Oleksiy Arestovych, un veterano analista de la inteligencia militar y miembro del círculo íntimo del presidente Volodimyr Zelenski, afirmó que Gerasimov, también primer viceministro de Defensa, ha sido cesado de su cargo mientras el Kremlin busca a un alto mando que pueda sustituirle, una versión que no ha sido confirmada de forma oficial ni por Kiev ni por Moscú. “Según información preliminar, Gerasimov ha sido suspendido de facto. Están decidiendo si darle tiempo para arreglar las cosas o no”, explicó este miércoles Arestovych, quien añadió que el comandante del primer ejército de tanques del distrito militar occidental, el teniente general Sergei Kisel, fue arrestado y despedido después de que el primer ejército de tanques fuera derrotado cerca de Jarkov.

Gerasimov, ideólogo militar y general formado en la URSS, lleva al frente de las Fuerzas Armadas rusas más de diez años y muchos le consideran la mano derecha de Putin en el campo militar y uno de los cerebros de la seguridad rusa. No en vano es uno de los tres hombres que posee los códigos para una acción nuclear.

En enero de 2013, pronunció un discurso en la Academia de Ciencias Militares titulado “El valor de la ciencia radica en la anticipación” que dio pie a la denominada “doctrina Gerasimov” que profundiza sobre la importancia de la guerra híbrida en el mundo moderno. Esta teoría combina los elementos de la guerra tradicional con nuevas acciones desestabilizadoras, como la guerra cibernética. En un discurso de 2016 Gerasimov defendió la importancia de la guerra informativa: “La falsificación de los acontecimientos, la limitación de la actividad de los medios de información, se convierten en uno de los métodos asimétricos más eficaces para la conducción de las guerras”.

Los logros limitados de las tropas rusas en Ucrania a raíz de la invasión habrían desatado un cúmulo de reproches en el Kremlin, que no ha podido exhibir apenas victorias significativas en dos meses y medio de guerra. Se desconoce hasta qué punto este descontento ha salpicado a Gerasimov y qué repercusiones tendrá en su misión como principal arquitecto de la invasión de Ucrania.

Lo que si se sabe es que Gerasimov resultó herido en una pierna cuando visitó Ucrania a finales de abril. Según publicó The New York Times, el general pudo escapar de la ciudad antes de sufrir daños mayores durante un ataque del Ejército ucraniano, que ha logrado abatir a once generales desde que comenzó el conflicto armado el 24 de febrero.

Find Your Own Telegram, administrada por el Ministerio del Interior de Kiev, aseguró este miércoles que “después del fracaso en Ucrania hay represiones y purgas dentro del ejército ruso”. Una de las víctimas de esa limpieza habría sido el comandante de la Flota del Mar Negro, el almirante Igor Osipov, quien habría sido destituido de su cargo y arrestado. También se estaría investigando al primer subcomandante de la flota, el vicealmirante Sergei Pinchuk. Otro de los caídos en desgracia sería Arkady Marzoev, comandante del 22º Cuerpo de Ejército del Distrito Militar Sur.

Ucrania afirma haber causado grandes bajas en las filas enemigas. Según sus datos, en la guerra habrían muerto 26.650 soldados rusos. Además, se habrían destruido 1.195 carros de combate, 2.873 vehículos blindados, 534 sistemas de artillería, y 87 unidades de defensa aérea, 199 aviones y 161 helicópteros.

Hace unos días, el oligarca ruso Oleg Tinkov, dijo tras salir de Rusia y criticar duramente la invasión de Ucrania que el Ejército ruso no está en buenas condiciones de afrontar esta guerra. “¿Por qué deberíamos tener un buen Ejército si en este país todo es disfuncional y está obstaculizado por el nepotismo, el servilismo y la sumisión?”.