¿Cuál es la mayor base militar estadounidense en el extranjero?

Aunque por motivos de seguridad no hay datos exactos de todas las bases militares que tiene Estados Unidos en el extranjero, ni tampoco de las tropas y el armamento desplegado en éstas, se calcula que son 800 las instalaciones militares repartidas en más de 70 países por todo el mundo, según datos recopilados por el profesor David Vine, de la American University de Washington.

Otro informe, en este caso del Conflict Management and Peace Science Journal, estima que hay alrededor de 173.000 tropas norteamericanas en 254 bases e instalaciones militares, desde la isla de Guam a Groenlandia pasando por España. La causa de esta diferencia reside, según explica Vine, en el hecho de que el Pentágono no informa de todas sus instalaciones militares en el mundo.

El despliegue de efectivos ordenado por el Pentágono le da a EEUU una ventaja militar considerable con respecto a Rusia y China, sus principales rivales en el plano militar.

Los países con un mayor número de bases son aquellos que perdieron la II Guerra Mundial y Estados Unidos se convirtió en ejército ocupante, como Alemania y Japón, fundamentalmente, así como Corea del Sur, fiel aliado estadounidense y donde también hubo una guerra con los comunistas del norte.

Así, en Japón habría desplegados unos 57.300 efectivos, 28.500 en Corea del Sur. Pero la palma se la lleva Alemania, donde solo en la base de Ramstein hay más de 50.000 soldados. En este país Estados Unidos mantiene además instalaciones en Ansbach, centro del país, y Pulaski; los depósitos de Coleman, anexos a la base de Ramstein; el cuartel de Husterhoeh en Pirmasens, cerca de la frontera francesa; el depósito de Weilimdorf en Stuttgart y el Centro Amelia Earhart en Wiesbaden.

También hay bases en Bélgica, Italia (12.300 unidades repartidos en más de 10 bases); Reino Unido (9.300 soldados), España (bases en Morón de la Frontera y Rota, Cádiz, con cerca de 8.000 militares), Panamá, Puerto Rico, Colombia, Perú, Aruba, Curazao, México, Honduras o Perú, además de la de Guantánamo en Cuba.

La mayor base del mundo

La mayor de las instalaciones militares de Estados Unidos en todo el mundo es la de Ramstein, en Alemania. Como decíamos, tras la II Guerra Mundial Alemania quedó dividida en cuatro zonas de ocupación por parte de las potencias aliadas vencedoras: Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la URSS.

La base comenzó a construirse en abril de 1951 bajo provisiones franco-estadounidenses, pues en ese tiempo los alrededores estaban bajo control posicional de la postguerra francesa. Fue diseñada por ingenieros franceses, construida por alemanes y ocupada por norteamericanos. Los trabajos terminaron antes de que acabara 1952 y fue abierta el 1 de junio de 1953. Desde 1954, un tratado de derecho internacional regula la estancia de fuerzas armadas extranjeras en Alemania.

Imagen de la base aerea estadounidense de Ramstein, en Landstuhl FOTO: RONALD WITTEK EFE

Pese al final de la Guerra Fría y de la retirada de todas las tropas de ocupación de Alemania, Estados Unidos sigue manteniendo esta base en el país, siendo la más importante en Europa para el transporte aéreo de las fuerzas estadounidenses, aunque ejércitos de otros países también tienen tropas estacionadas en Alemania.

Sus orígenes datan de la propia Segunda Guerra Mundial, cuando la Luftwaffe, la fuerza aérea de la Alemania nazi, utilizó un tramo de la autopista entre Saarbrücken y Kaiserslautern para realizar aterrizajes de emergencia. Las tropas estadounidenses decidieron aprovechar este aeródromo improvisado, cerca de Francia, para la conquista de Alemania en los últimos meses de la guerra.

Como aeropuerto de transporte, la Base Aérea de Ramstein sirve hoy de centro logístico para las Fuerzas Armadas estadounidenses. Durante la evacuación de Afganistán, en el verano de 2021, unas 7.000 personas fueron trasladadas inicialmente a Ramstein. Además del aeródromo, en la base se encuentran los cuarteles generales de la Fuerzas Aérea estadounidense en Europa y África, así como otras oficinas de coordinación.

53.000 estadounidenses

La base tiene 14 kilómetros cuadrados de extensión y emplea a más de 9.000 soldados estadounidenses. En la región se encuentran otros cuarteles, depósitos de municiones e instalaciones médicas, incluido el Centro Médico Regional de Landstuhl, el mayor hospital del Ejército estadounidense fuera de Estados Unidos.

Base aérea de Ramstein, al sur de Alemania cerca de la frontera con Francia FOTO: La Razón (Custom Credit)

Según datos de Estados Unidos, habitan allí unos 53.000 estadounidenses, que pueden vivir prácticamente como en Estados Unidos, ya que la base dispone de sus propios centros comerciales, educativos y de ocio, al más puro estilo americano, algo similar a lo que ocurría en las bases militares estadounidenses en España hasta loa años noventa

Al igual que está pasando con otras bases militares fuera de territorio estadounidense, como es el caso de la de Okinawa en Japón, su presencia empieza a levantar no pocas suspicacias entre los ciudadanos de la zona, pues, aunque no dejan de ser un motor económico importante, cada vez son vistas con más suspicacia. Uno de los principales motivos de este rechazo es la opacidad que existe respecto de lo que ocurre en su interior.

Aunque, al contrario que ocurre con las embajadas, estas bases no son zona extraterritorial, es decir, no son suelo americano, y la ley que se aplica es la alemana, en realidad no siempre ocurre así y se conoce poco de lo que ocurre en su interior. De hecho, según informa la cadena alemana Deutsche Welle (DW), en este caso concreto de Ramstein las autoridades alemanas sólo pueden entrar en la base por medio de un permiso, y los propios Estados Unidos ejercen la jurisdicción penal en caso de delitos allí.

“En los últimos años, las autoridades alemanas han solicitado más transparencia sobre lo que ocurre en Ramstein. Ya en 2005, la fiscalía de Zweibrücken, jurisdicción de Ramstein, investigó el caso en que la CIA había secuestrado al imán Abu Omar en Milán y lo había llevado a una prisión de tortura en Egipto a través de la base militar de Alemania”, informa este medio.

Otro aspecto importante de esta base militar es su papel como centro de coordinación de los drones de Estados Unidos en el mundo. Entre los años 2004 y 2020 habrían muerto hasta 2.200 civiles en más de 14.000 ataques de aviones no tripulados de Estados Unidos, según la Oficina de Periodismo de Investigación de Londres. El ejército estadounidense utiliza drones para atacar objetivos en Irak, Afganistán, Yemen, Pakistán y Somalia.

Esta base aérea es también conocida por el accidente del 28 de agosto de 1988, en el cual, durante una exhibición de las fuerzas aéreas italianas, los aviones impactaron entre sí en el aire, cobrando la vida de alrededor de 70 personas y dejando a 400 heridos de gravedad.