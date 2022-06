“Isabel II será recordada como una reina más competente que Victoria”

Isabel fue coronada el 2 de junio de 1953 en la Abadía de Westminster, más de un año después de su ascensión al trono. Si lo hizo así fue para respetar la memoria de su padre, el fallecido rey Jorge VI. Setenta años después la monarca celebra el Jubileo de Platino a sus 96 años y con no pocos problemas acechando a la familia real. Cindy McCreery, experta en historia de la monarquía británica y profesora en la universidad de Sydney en Australia, asegura en una entrevista con LA RAZÓN la monarca se ha ganado el respeto y la admiración de los británicos por su dedicación e integridad en el ejercicio de su reinado.

¿En qué momento llega la reina Isabel II a las celebraciones del Jubileo de Platino?

Este es un momento realmente importante para la reina. Es la primera vez que un monarca británico alcanza los setenta años en el trono y creo que es la primera vez que una monarquía en la historia moderna logra semejante hito. Tenemos que retrotraernos al rey francés Luis XIV en el siglo XVII para encontrar a un monarca que ha permanecido más años en el trono que la reina Isabel II. Pero lo que realmente importa no es tanto el número de años de su reinado sino la manera en que está reinando, y eso es realmente lo que la gente está celebrando en el Reino Unido, su solidez, su servicio al país y a la Commonwealth, su elegancia, su dignidad y su profesionalidad. En un mundo tan turbulento como en el que vivimos su vocación de servicio inalterable y su dedicación la distinguen entre muchos otros líderes mundiales.

Se compara a menudo el reinado de Isabel II con el de Victoria en el siglo XIX. ¿Son realmente dos reinados comparables?

Victoria reinó en un momento de expansión del imperio británico mientras que Isabel lo ha hecho un momento totalmente contrario, con el país en transición desde un imperio global a convertirse en un pequeño país europeo. Pero creo que sí que hay una cosa que la reina Isabel ha hecho mejor que la reina Victoria y es su abnegada entrega a su papel como monarca. Al final del reinado de Victoria ella estaba totalmente aislada en su palacio viviendo el duelo por la pérdida de su marido, el príncipe Alberto. Isabel II no ha abandona nunca su dedicación por ningún problema familiar. Esta es la razón por la que en un futuro la recordaremos como una reina más competente que Victoria incluso sabiendo que Reino Unido es solo una pequeña sombra de lo que fue como nación e imperio.

¿Goza la monarquía británica pese a todos sus problemas de mejor salud que otras monarquías europeas?

Si la monarquía británica ha sobrevivido tan tiempo se debe en parte a la popularidad y a la entrega de la reina Isabel pero hay que distinguir entre la reputación de la reina y la reputación de otros miembros de la familia real. El sucesor tendrá un camino mucho más difícil para convencer a la gente de que está hecho de la misma pasta que su madre y puede que veamos cómo crece el descontento; puede que no sea en Reino Unido pero sí en otros países como Australia donde en un futuro podría haber un referéndum para convertirse en una república.

¿Cuál es el momento más duro que la reina en estos setenta años?

La propia monarca habla de 1992 como el peor año, no solo por la separación de sus dos hijos, el príncipe Carlos con Diana y el príncipe Andrés con Sarah Ferguson, sino también por el incendio que causó graves daños al castillo de Windsor. Pero ha habido otros momentos difíciles, algunos muy recientes como la muerte de su marido, el príncipe Felipe, con el que estuvo casada 73 años. También perdió a su hermana y a su madre en un corto periodo de tiempo. Se ha enfrentado a los problemas que enfrenta todo el mundo, y eso le da un aura de respeto entre la gente.

¿Se le ha pasado por la cabeza abdicar en el pasado o puede que lo haga en un futuro cercano?

Teniendo en cuenta lo dolorosa que fue la abdicación de su tío Eduardo VIII, un episodio que provocó precisamente la coronación de su padre como Jorge VI, no creo que vaya abdicar en ningún momento a menos que haya de por medio alguna enfermedad terrible. Ella considera una obligación llegar hasta el final de su mandato. Actualmente muchas monarquías ven la abdicación como una opción y en algunas se ha hecho. Lo hemos visto también en Japón recientemente. La abdicación no está dentro de la tradición británica, es algo que se asocia a la palabra “crisis”, así que no creo que esté en la cabeza de Isabel II.

¿Es la monarquía una reliquia en Reino Unido o una institución relevante?

Mucha gente siente una gran simpatía y empatía hacia la reina y cree que la monarquía es aún útil. En otros países como Australia y Canadá ese sentimiento es menos claro pero sigue existiendo respeto y admiración hacia la reina. No veo a corto plazo la posibilidad de que se opte por una república en esos países, sería un paso muy radical.

¿Está más que preparado el príncipe Carlos para asumir la corona?

Creo que el príncipe Carlos se ha estado preparando para este papel durante toda su vida y creo que tienes muchas ganas de comenzar este desafío. El reto que tendrá es que su reputación no es la misma que la de su madre, y la de su mujer Camilla es algo problemática. Pero estoy segura de que peleará por conseguir la misma aceptación que su madre. Carlos tiene además un preocupación por el medioambiente, por la juventud y la cultura y eso es algo que encaja bien con los intereses de la Commonwealth. Así que hay potencial para que triunfe pero también para que tenga menos éxito.