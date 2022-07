Un ex legionario español herido en combate en Jerson: “Zelenski ha venido a darme las gracias”

El pasado 18 de julio la artillería rusa alcanzó el batallón que comandaba un ex legionario español en la región de Jerson. Dos de sus hombres murieron y él resultó herido de gravedad. Pasó cinco días en la UCI de un hospital militar ucraniano, donde ahora se recupera de las secuelas y donde ayer recibió la visita inesperada del presidente Zelenski: “Me ha dado las gracias cuarenta veces por venir a combatir por su país”.

En declaraciones a LA RAZÓN, este francotirador español explica cómo fue el ataque. “Estábamos en un colegio abandonado aguantando la posición al lado de un río. Al otro lado estaban los rusos y nuestra misión era impedir que cruzaran. Los bombardeos eran diarios; cuando trataban de avanzar, los disparábamos”. Juan recuerda que ese día ya había caído artillería dos veces “a unos 300 metros del colegio”. “No le hice mucho caso porque estaba protegido por el edificio, así que me puse a pensar qué iba a desayunar. La mala suerte fue que el tercer pepinazo se coló por una de las ventanas; impactó a unos 20 metros de mí. Lo vi todo a cámara lenta. Me rodeó una nube de humo rojo y negro y olía muchísimo a pólvora. Miré la mano derecha y la tenía destrozada, me faltaba media pierna derecha”.

Ex legionario español herido en Ucrania FOTO: La Razón La Razón

Cuenta Juan que lo primero que hizo de forma instintiva fue mover los dedos del pie a ver si podía moverlos. Luego cayó al suelo. “Mis compañeros reaccionaron rápido. Me hicieron dos torniquetes, uno a la altura de la axil y otro en la pierna. Mi mayor preocupación era si me iban a tener que amputar algo”.

Envuelto en una alfombra lograron llevarlo al primer puesto de socorro que estaba a 40 minutos y, de ahí, a un hospital militar, donde permaneció inconsciente unos cinco días. “He varias falanges de la mano derecha, el dedo pulgar entero y parte del muslo de la pierna derecha. Tengo tres costillas rotas, hígado y riñón dañados, el cuerpo lleno de agujeros de metralla donde me cabe una canica... Pero sigo vivo”.

Antes de la visita de Zelenski, este ex legionario del Tercio Gran Capitán llevaba casi un mes contratado por el Ejército de Ucrania con el grado de teniente. También le había sido concedida una medalla al mérito militar que ahora quizá le imponga el propio presidente. “Le he preguntado por mi medalla y me ha dicho que si hace falta viene él a ponérmela en persona. Se ha reído mucho conmigo. Le he dicho que tengo ganas de volver al frente y me ha respondido que me recupere, que me necesita vivo. Aún me funciona el dedo para disparar”. LA RAZÓN publicó el pasado 10 de abril una conversación con este tirador de elite español cuando apenas llevaba un mes en suelo ucraniano. Juan ya contaba con que la posibilidad de resultar muerto en acción era “en torno al 50%”.