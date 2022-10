Boris Johnson no se presentará a suceder a Truss

A pesar de la expectativa, el ex primer ministro británico, Boris Johnson, ha anunciado que no se presentará a la carrera para suceder a Liz Truss.

Según informa la BBC, Johnson asegura que había logrado el aval de más de 100 diputados “tories”, de hecho, contaría con 102.

“Hay muchas posibilidades de que tenga éxito en la elección con los miembros del Partido Conservador, y de que pueda estar de nuevo en Downing Street el viernes”, indicó el ex primer ministro.

Sin embargo, Johnson reconoce que en el transcurso de los últimos días “he llegado tristemente a la conclusión de que esto simplemente no sería lo correcto. No se puede gobernar con eficacia si no se tiene un partido unido en el Parlamento”.

Asimismo, el ex primer ministro asegura que, de cara a las elecciones de 2024, él estaría “muy bien posicionado”.

“En los últimos días me ha abrumado el número de personas que me han sugerido que vuelva a disputar el liderazgo del Partido Conservador, tanto entre el público como entre amigos y colegas del Parlamento”, ha confesado Johnson.

Johnson deja así el camino abierto al gran favorito, Rishi Sunak, para suceder a Liz Truss como jefe de gobierno, salvo imprevisto de última hora.